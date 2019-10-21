Barış Pınarı Harekatıyla köşeye sıkıştılar: Terör örgütü YPG/PKK İsrail'den yardım istedi
Barış Pınarı Harekatıyla köşeye sıkıştılar: Terör örgütü YPG/PKK İsrail'den yardım istedi
Adının açıklanmasını istemeyen YPG/PKK'nın sözde üst düzey bir yetkilisinin, "İsrail'in ABD Başkanı Trump'a, güçlerini Suriye'nin kuzeyinde tutması yönünde baskı yapması gerekir" şeklindeki sözlerine yer verildi.
Barış Pınarı Harekatı'yla köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK'nın üst düzey bir sorumlusu İsrail'den Suriye'deki askerlerini çeken ABD'ye baskı yapmasını talep etti.
İsrail'in Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, İsrail'in ABD'ye baskı yapmasının önemini vurgulayan sözde yetkili, "Aksi halde, İsrail'in bize yardım etmek için yapabileceği hiçbir şey yok" şeklinde yer aldı.