Dünya Barış Pınarı Harekatıyla köşeye sıkıştılar Terör örgütü YPG/PKK İsrailden yardım istedi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatıyla köşeye sıkıştılar: Terör örgütü YPG/PKK İsrail'den yardım istedi

Barış Pınarı Harekatıyla köşeye sıkıştılar: Terör örgütü YPG/PKK İsrail'den yardım istedi

Adının açıklanmasını istemeyen YPG/PKK'nın sözde üst düzey bir yetkilisinin, "İsrail'in ABD Başkanı Trump'a, güçlerini Suriye'nin kuzeyinde tutması yönünde baskı yapması gerekir" şeklindeki sözlerine yer verildi.

Haber Merkezi AA
Terör örgütünün İsrail ile ilişkisi gözler önüne serildi.
Terör örgütünün İsrail ile ilişkisi gözler önüne serildi.

Barış Pınarı Harekatı'yla köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK'nın üst düzey bir sorumlusu İsrail'den Suriye'deki askerlerini çeken ABD'ye baskı yapmasını talep etti.

  • İsrail'in Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, İsrail'in ABD'ye baskı yapmasının önemini vurgulayan sözde yetkili, "Aksi halde, İsrail'in bize yardım etmek için yapabileceği hiçbir şey yok" şeklinde yer aldı.

PYD yanlıları Kamışlı'dan çekilen ABD askerlerini taşladı
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PYD yanlıları Kamışlı'dan çekilen ABD askerlerini taşladı
Ankara ile Washington arasında varılan mutabakat sonucu Suriye'nin kuzeyinden çekilen askerlere, Kamışlı'daki zırhlı birlikler de eklendi. Terör örgütü PYD yanlıları, çekilen ABD askerlerini taşladı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İsrail, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkmıştı.

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