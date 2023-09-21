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Dünya

Başbakan Morawiecki çok ses getirecek kararı açıkladı: Polonya Ukrayna'ya silah yardımını kesti

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'ya artık silah göndermeyeceklerini açıkladı. Morawiecki'nin açıklaması Ukrayna ile ilişkilerinin, Varşova'nın büyük miktarlardaki Ukrayna tahılına uyguladığı ambargo nedeniyle gerildiği bir dönemde geldi. Ancak Morawiecki, Polonya'nın, Ukrayna'nın güvenliğini tehlikeye atmayacağını ve Rusya'ya karşı kazanılacak zafere yardımcı olacağını da kaydetti.

00:42 . 21/09/2023 Perşembe
AA
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin artık Ukrayna'ya silah göndermeyeceğini söyledi.

Polonya haber ajansı PAP'a göre Morawiecki'nin açıklaması Ukrayna ile ilişkilerinin, Varşova'nın büyük miktarlardaki Ukrayna tahılına uyguladığı ambargo nedeniyle gerildiği bir dönemde geldi.

"Polonya pazarının tahribini kabul edemem"

Özel televizyon kanalı Polsat News'e konuşan Morawiecki, Polonya'nın Rusya'ya karşı kazanılacak zafere yardımcı olduğunu ancak Ukrayna'dan yapılan tahıl ithalatının Polonya pazarını tahribini kabul edemeyeceğini söyledi.

Morawiecki, Ukrayna tahılının transit geçişinin süreceğini belirterek "Polonya bu geçişten dolayı herhangi bir maliyete katlanmıyor. Aksine, bundan kazanç sağladığımız söylenebilir." ifadesini kullandı.

"Ukrayna'nın güvenliğini riske atmayacağız"

Polonya'nın Ukrayna'nın güvenliğini kesinlikle riske atmayacağının altını çizen Morawiecki, "Rzeszow'daki askeri ikmal merkezimiz, Amerikalılar ve NATO ile mutabık kalarak şimdiye kadar yerine getirdiği ve getireceği rolün aynısını yerine getirmektedir.

Morawiecki, orduya yatırımlar için siparişlerini artırdıklarını dile getirerek "Artık Ukrayna'ya herhangi bir silah göndermiyoruz, çünkü artık kendimizi en modern silahlarla silahlandıracağız." diye konuştu.



#Ukrayna
#Polonya
#Polonya Başbakanı
#Mateusz Morawiecki
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