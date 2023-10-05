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Başbakan Sudani görevlendirdi: Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin Bakan Fidan ile 'sınır güvenliğini' görüşecek

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatlarının ardından Bağdat yönetiminden dikkat çeken hamle geldi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’i Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile 'sınır güvenliği'ni görüşmesi için görevlendirdiği bildirildi.

22:24 . 5/10/2023 Perşembe
AA
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’i sınır güvenliği sorununun çözümü noktasında ikili güvenlik komisyonunun çalıştırılması amacıyla Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi için görevlendirdi.

Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü General Yahya Resul'un yaptığı yazılı açıklamaya göre, Başbakan Sudani, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık etti.

Ülkedeki güvenlik meselesinin görüşüldüğü toplantıda, terör ve uyuşturucuyla mücadele konusu masaya yatırıldı.

Tahran ile Bağdat arasında İran rejim karşıtlarının silahsızlandırılmasını içeren güvenlik anlaşmasının da ele alındığı toplantıda, anlaşmanın iki ülke tarafından uygulanmaya başlandığı aktarıldı.

Irak Başbakanı Sudani ayrıca, Dışişleri Bakanı Hüseyin’i, sınır güvenliği sorunlarının çözümü amacıyla ikili güvenlik komisyonunun çalıştırılması amacıyla Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi için görevlendirdi.



#Irak
#Türkiye
#Irak Başbakanı
#Muhammed Şiya es-Sudani
#Fuad Hüseyin
#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
#sınır güvenliği
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