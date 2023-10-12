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Dünya

Başbakan Sudani talimat verdi: Irak'tan Gazze’ye insani yardım gönderme kararı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin, İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'ye insani yardım gönderme talimatı verdiği belirtildi. Irak’ın göndereceği yardımın içeriğiyle ilgili detay verilmezken, Bağdat’ta yarın cuma namazı sonrası Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın çağrısı üzerine İsrail protesto edileceği öğrenildi.

18:01 . 12/10/2023 Perşembe
AA
Irak, Gazze’ye insani yardım gönderilmesi kararı aldı.

Irak, Gazze’ye insani yardım gönderilmesi kararı aldı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Gazze’ye insani yardım gönderilmesi talimatı verdi.

Irak haber ajansı INA’nın geçtiği haberde “Başbakan Sudani, Siyonist güçlerin ablukası altında bulunan Gazze’ye insani yardım gönderilmesi talimatı verdi.” denildi.

Irak’ın göndereceği yardımın içeriğiyle ilgili haberde herhangi bir detaya yer verilmedi.

Bağdat’ta yarın cuma namazı sonrası Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın çağrısı üzerine İsrail protesto edilecek.

Kerkük’te de cuma namazı sonrası camilerde Gazze’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınacak.



#Irak
#Gazze
#İnsani Yardım
24 dakika önce
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