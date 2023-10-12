Başbakan Sudani talimat verdi: Irak'tan Gazze’ye insani yardım gönderme kararı

MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye’de Türkiye’ye ait SİHA’yı düşüren ABD uçağının İncirlik’ten kalktığı iddiaları tamamıyla spekülasyon, böyle bir durum söz konusu değil. Uçak Ürdün’den kalktı" denildi. Filistin'e yardım gönderilip gönderilmeyeceği konusuna da cevap veren MSB kaynakları Cumhurbaşkanı tarafından verilecek direktifler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yardım ulaştırılması için verilecek görevleri yapmaya hazır olduğunu belirtti.