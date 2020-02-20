Dünya Başbakanlık için son kozunu oynuyor Netanyahu Kudüse 5 binden fazla yasa dışı konut inşa edecek
ORTADOĞU

Başbakanlık için son kozunu oynuyor: Netanyahu Kudüs’e 5 binden fazla yasa dışı konut inşa edecek

İşgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu, Doğu Kudüs'teki yasa dışı Har Homa Yahudi yerleşim birimi yakınında yeni konut inşası planına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Netanyahu, söz konusu konutların 2 bin 200'ünün Har Homa'ya, 3 bininin de yine Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine inşa edileceğini söyledi

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu.
İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan iki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 5 bin 200 yeni konut inşa edeceklerini açıkladı.

  • İsrail medyası, nüfusu 40 bini bulan yasa dışı Har Homa Yahudi yerleşim birimine yeni konutların inşasıyla birlikte 10 bin Yahudi yerleşimcinin daha geleceğini yazdı.

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ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı. Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu.

Seçime günler kala kararın açıklanması dikkat çekici

Netanyahu'nun söz konusu kararının, İsrail'de 2 Mart'ta yapılacak erken seçime sayılı günler kala gelmesi ise dikkati çekti.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 215 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

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