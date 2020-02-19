Başhekim virüsten öldü

SİNİR CERRAHİSİ UZMANI

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ortaya çıktığı Vuhan kentinde mücadele eden Başhekim Liu Cıming, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. China Daily gazetesinin haberinde, Başhekim Cıming’ın hayatını kaybetmesiyle Kovid-19’dan ölen sağlık personelinin sayısının 7’ye çıktığı, Liu’nun salgınla mücadele için tahsis edilen Vuhan Vuçang Hastanesinde çalıştığı ve sinir cerrahisi alanında ülkenin bilinen uzmanlarından olduğu belirtildi.

Başhekim Liu Cıming

12 BİN KİŞİ İYİLEŞTİ

Ülkedei Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 741’inin durumu ciddi olmak üzere 72 bin 436’ya çıktı. Salgında şu ana kadar biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere ülkede ölenlerin sayısı 1869’a ulaştı. Müşahede altındaki kişi sayısı 141 bin 552’ye gerilerken, iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 12 bin 552’ye ulaştı.

Ölüm oranı yaşlılarda daha yüksek

Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin salgının karakteristiğine yönelik yayımladığı raporda, yaşlılarda, hastalarda ve erkeklerde ölüm oranının daha yüksek olduğu belirtildi. Raporda, ülkede 11 Şubat’a kadar 1023 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek Kovid-19’un neden olduğu ölümlerin yüzde 30,2’si 60-69 yaş aralığında, yüzde 30,5’i 70-79 yaş aralığında, yüzde 20,3’ü de 80 yaş ve üzerindekilerde kaydedildi.

Ölüm oranının Kovid-19’un dışında herhangi bir hastalığı bulunan kişilerde daha yüksek olduğuna dikkat çekilen raporda, bu oranın kalp hastalarında yüzde 22,7, diyabet hastalarında yüzde 19,7, kronik solunum yolu hastalığı çekenlerde yüzde 7,9, yüksek tansiyon hastalarında yüzde 30,7 olduğu vurgulandı. Raporda, 11 Şubat’a kadar hastalıktan ölenlerin 653’ünün erkek, 370’inin kadın olduğunun altı çizildi.

Karantina bitiyor

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Kovid-19 salgını nedeniyle Japonya’nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı’nda 4 Şubat’ta karantinaya alınan ve 3 bin 500’den fazla kişinin bulunduğu “Diamond Princess” adlı yolcu gemisindeki vaka sayısı da artıyor. Gemide 88 kişide daha virüse rastlandığı bildirildi. Yeni vakaların 65’inin daha önce herhangi virüs belirtisi göstermediği öğrenilirken, son gelişmeler gemideki vaka sayısını 542’ye yükseltti. Gemideki 14 günlük karantina süresi bugün dolarken, virüs tespit edilmeyen yolcuların bugünden itibaren gemiden tahliyesine başlanacağı, virüs taraması pozitif çıkan yolcuların ise hastanelerde tedavi altına alınacağını belirtiliyor.

Nisan’da stabil hale gelebilir

Koronavirüs hızla yayılırken Çinli sağlık uzmanları salgının en erken nisan ayı sonunda Çin genelinde stabilize edilebileceğini açıkladılar. Çin hükümetince salgın hastalığın önüne geçilebilmesi için oluşturulan uzman ekibi yöneten Prof. Dr. Zhong Nanshan, bunun “kabaca bir tahmin” olduğunu söyledi. Çinli uzmanlar salgının en yüksek seviyesine şubat ayı sonuna kadar ulaşacağını tahmin ediyor. Prof. Dr. Zhong Nanshan, salgının en yüksek seviyeye ulaşmasının “dönüm noktası anlamına gelmediğini” ancak salgını durdurmak için alınan radikal önlemlerin işe yaradığını söyledi.