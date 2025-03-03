Batı İttifakı derin krize girdi: NATO’nun sonu mu?

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski arasında Oval Ofis'te kameralar önünde yaşanan tartışmanın ardından Avrupa'nın Washington'ın güvenlik şemsiyesine ne kadar daha güvenebileceğine yönelik soru işaretleri büyüyor. Burada en büyük cevap bekleyen soru, Atlantik'in iki yakasının oluşturduğu güvenlik ittifakı NATO'nun durumu. ABD'de Trump yönetiminin müşterek savunmayı öngören NATO'nun 5. maddesine hâlâ bağlı olup olmadığı bilinmiyor. ABD yönetiminden gelen işaretler de bu bilinmezliği artırıyor. Amerika CNN kanalına konuşan 2009-2013 yılları arasında NATO'nun Avrupa Komutanlığını yapan Amerikalı Amiral James Stavridis, ittifakın "son günlerine" ve bir "Avrupa Antlaşması Örgütü"nün başlangıcına tanık olunabileceğini söylerek tartışmayı alevlendirdi.

YERİNİ ETO ALABİLİR

CNN'e konuşan Amiral Stavridis, "NATO'nun son günlerine bakıyor olabiliriz" vurugusunu yaparken, Zelenski-Trump görüşmesine ilişkin "Bu, kimi destekleyeceğinize dair derin bir sorudur? Saldırı altında olan bir demokrasi mi, yoksa Moskova'daki bir diktatörü mü destekleyeceksiniz?" değerlendirmesini paylaştı. Amerikalı emekli komutan, "NATO'nun sonunu ve Avrupa Antlaşma Örgütü (ETO) olarak adlandırılabilecek şeyin başlangıcını görüyor olabiliriz" diye devam etti.

MUSK'TAN ÇEKİLMEYE TAM DESTEK

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) ve Kuzet Atlantik İttifakı Antlaşması'ndan (NATO) çekilmesi fikrine, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) başında bulunan milyarder Elon Musk da katıldı. Bir kullanıcının ABD'nin bu örgütlerden çekilmesinin zamanı geldiğine dair paylaşımına, "Ben de bunu destekliyorum" yorumunda bulundu. ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, bu yılın şubat ayında ABD'nin BM'den çekilmesi ve örgüte sağlanan fonun durdurulması yönünde Senato'ya bir girişim sunulduğunu duyurmuştu.

KENDİNİZİ SAVUNUN GÖRELİM

Bir başka Cumhuriyetçi senatör Lindsay Graham da, Avrupa'yı hedef alan açıklamasında adeta, NATO'ya güvenmemelerinin işaretini verdi. Senatör Graham, "Başkan Trump'ın Başkan Zelenskiy'ye ders vermesini reddetmesine alınan, elini ovuşturan Avrupalılar, buyurun Ukrayna'yı (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e karşı savunun. Avrupalıların kendi kıtalarını koruyabildiklerini gösterme zamanı geldi de geçiyor" diyerek adeta aba altından sopa gösterdi.

AMERİKAN ŞEMSİYESİ YERİNE FRANSIZ!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise ABD'nin Avrupa'ya gerekli güvenlik teminatlarını sağlama konusunda kararsızlığını gündeme getirerek, Washington'ın sağladığı nükleer savunma mekanizmasına alternatif oluşturulması önerisinde bulundu. Macron ise Avrupa'nın savunma kabiliyetlerini artırmak için, Avrupa nükleer caydırıcılığı konusunda tartışmaları başlatmaya hazır olduğunu duyurdu. Avrupa'da nükleer cephaneliğe sahip ülkelerin sadece Fransa ve İngiltere olduğunu hatırlatan Macron "Bizim bir kalkanımız var, onların yok. Ve artık Amerikan nükleer caydırıcılığına güvenemezler. Bu noktada stratejik bir diyaloğa ihtiyacımız var" dedi.

RUSYA'YA KARŞI KORUMAM

Trump geçen sene başkanlık seçimleri adaylık sürecinde yeniden Başkan seçilmesi durumunda Rusya'yı, mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen NATO üyelerini korumayacağını ifade etmiş ve büyük tepki almıştı. Güney Carolina'da konuşan Trump, "ABD'yi NATO'nun diğer 30 üye ülkesini savunmakla yükümlü tutmanın haksızlık olduğunu" savunmuştu. ABD Başkanı Trump, NATO üyesi Avrupa ülkelerinin bütçelerinin yüzde 5'nini savunma harcamalarına ayırmasında ısrar ediyor.

Bizim vizyonumuzla örtüşüyor!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rus medyasına verdiği röportajda birçok konuya değindi. Peskov, ABD ile gerçekleşebilecek iş birliğinden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme ihtimaline kadar birçok konuya değindi. ABD yönetiminin yeni dış politika yapılandırmalarına değinen Peskov, "ABD’nin yeni yönetimi tüm dış politika yapılanmalarını hızla değiştiriyor. Bu büyük ölçüde bizim vizyonumuzla örtüşüyor. Dahası, Ukrayna krizine ilişkin tamamen dengeli ifadeler içeren bir BM Genel Kurul kararı için oylama yapıyoruz. Bu daha önce hayal bile edilemezdi" diye konuştu.











