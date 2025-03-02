NATO Genel Sekreteri Rutte: Zelenskiy Trump ile ilişkileri düzeltmeli

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İngiliz basınına konuştu. Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Beyaz Saray'da yaşanan gerginliğin ardından Zelensky ile iki kez telefonda görüştüğünü bildirdi. ABD Başkanı Trump ile de telefonda görüştüğünü belirten Rutte, görüşmelerde neler konuşulduğunu söyleme yetkisine sahip olmadığını ancak Zelenskiy'e, “Trump'ın Ukrayna için şu ana kadar yaptıklarına saygı duyulması gerektiğini söylediğini” ifade etti.

ABD Başkanı Trump'ın hakkının teslim edilmesi gerektiğinin altını çizen Rutte, Trump ile Zelenskiy arasında yaşanan tartışmanın talihsiz olduğunu ve aralarındaki ilişkiyi düzeltmeleri gerektiğini söyledi.

Rutte, “Zelenskiy'nin ABD Başkanı ve üst düzey Amerikan liderlik ekibiyle ilişkilerini yeniden tesis etmenin bir yolunu bulması önemli” dedi.