Steinmeier: Bir gün Ukrayna'yı ABD'den korumak zorunda kalacağımıza inanmazdım

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, “Bir gün Ukrayna'yı ABD'den korumak zorunda kalacağımıza asla inanmazdım” dedi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Güney Amerika ülkesi Uruguay'a yapacağı ziyaret öncesinde uçakta Alman basınına konuştu. Steinmeier, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Beyaz Saray'da yaşanan tartışmayla ilgili, “Bir gün Ukrayna'yı, ABD'den korumak zorunda kalacağımıza asla inanmazdım” dedi.
Steinmeier, "Muhataplar tüm dünyanın önünde küçük düşürüldüğünde diplomasi başarısız olur” ifadesini kullanarak, Avrupalıların özgürlüğe, demokrasiye ve adalete olan bağlılığı sürdüreceğini söyledi.
Ukrayna'nın boyun eğmeyi kabul etmek zorunda kalmasını engellemeleri gerektiğini vurgulayan Steinmeier, “Bu nedenle ülkemizin acilen güçlü hükümete ihtiyacı var” diye konuştu.