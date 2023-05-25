 Batı medyası Kılıçdaroğlu’nu güzellemeyi bırakıp eleştirilere yer vermeye başladı: Türkiye'de kimse ona inanmıyor

Türkiye, seçimin ikinci turu için gözünü 28 Mayıs'a dikmiş durumda. Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri ise dünya basınının da yakından takip ettiği bir süreç oldu. 14 Mayıs seçimlerine kadar CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık destek veren Batı medyası ise 14 Mayıs'ta sandıktan çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarını görünce adeta geri vites yaptı. Son günlerde Batı medyası CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesini bırakıp daha gerçekçi eleştirilere yer veriyor. Avrupa menşeili Middle East Eye, 'Türkiye seçimleri: Batı neden bu kadar yanlış anladı?' başlıklı bir haber yayımladı.

'Muhalefetin toparlanması resmen 4 gün sürdü'

Erdoğan'ın ilk tur performasının muhalefette çok etkisi yarattığına dikkat çeken gazete, "Muhalefetin toparlanması resmen 4 gün sürdü. O kadar büyük bir kargaşaya düştüler ki Kemal Kılıçdaroğlu 'ben buradayım' demek için bir video yayımlamak zorunda kaldı" dedi. Mültecileri kullanarak Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi bir söylemle 'sert adamı' oynamaya çalıştığına dikkat çeken gazete, "Ancak kimse ona inanmıyor. Şu an yürüttüğü kampanya en zayıf ve güçsüz olanı suçlamaya dayanıyor. Yumruğunu masaya vurması da hiç inandırıcı değil. Sert adamı oynadığında Türkiye'de kimse ona inanmıyor" dedi.

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