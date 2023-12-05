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Dünya

Batı Şeria'da işgalcilerin şiddeti artıyor: Fransa saldırıları kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terör devleti İsrail tarafından işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Yahudi işgalcilerin saldırılarını şiddetle kınandığı ifade edildi.

20:18 - 5/12/2023 Salı
AA
İşgal altındaki Batı Şeria'da işgalci grupların Filistinlilere yaptığı saldırıların şiddetle kınandığı belirtildi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da işgalci grupların Filistinlilere yaptığı saldırıların şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimci gruplar tarafından Filistin halkına yapılan saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimci grupların Filistinlilere yaptığı saldırıların şiddetle kınandığı belirtildi.

Özellikle Karave Beni Hassan'da 3 Aralık'ta İsrail güçleri korumasında yapılan ve 1 Filistinlinin ölümü ile sonuçlanan yerleşimci saldırılarına tepki gösterilen açıklamada, İsrail, "kabul edilemez saldırıları" önlemek için "en kısa sürede" gerekli önlemleri almaya çağrıldı.


#Fransa
#Yahudi işgalci
#Batı Şeria
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