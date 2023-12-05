Batı Şeria'da işgalcilerin şiddeti artıyor: Fransa saldırıları kınadı

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimci gruplar tarafından Filistin halkına yapılan saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

Özellikle Karave Beni Hassan'da 3 Aralık'ta İsrail güçleri korumasında yapılan ve 1 Filistinlinin ölümü ile sonuçlanan yerleşimci saldırılarına tepki gösterilen açıklamada, İsrail, "kabul edilemez saldırıları" önlemek için "en kısa sürede" gerekli önlemleri almaya çağrıldı.