Dünya Batılı uzmanlar Akdenizdeki doğalgaz rezervi için Erdoğan seyretmekle yetinmeyecek diyerek uyardı Türkiye olmadan çok zor
AVRUPA

Batılı uzmanlar Akdeniz’deki doğalgaz rezervi için ‘Erdoğan seyretmekle yetinmeyecek’ diyerek uyardı: Türkiye olmadan çok zor

Kıbrıs'ın 160 kilometre güneybatısında bulunan ve 'mega keşif' olarak nitelenen doğal gaz keşfinin belirsizliğini koruduğunu belirten Batılı uzmanlar, Türkiye olmadan doğal gaz rezervinin Avrupa'ya taşınmasının zor olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi Diğer
Batılı uzmanlar Akdeniz’deki doğalgaz rezervi için ‘Erdoğan seyretmekle yetinmeyecek’ diyerek uyardı: Türkiye olmadan çok zor
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İtalyan gazetesi Il Foglio'da Doğu Akdeniz gerilimi ve Kıbrıs açıklarda bulunan gaza ilişkin çarpıcı bir makale kaleme alındı. Rus Gazprom'un gaz tedariğinde yaptığı yeni kesintilerin itiş gücüyle dün gaz fiyatları rekor düzeye ulaştı ve megavat fiyatı 290 avroya aştı. ENI ve TOTAL'in Kıbrıs açıklarında yeni bir gaz yatağı keşfettiklerini ilan etmeleri dahi enerji piyasalarının duyduğu kaygıyı yatıştırmaya yetmedi. Gaz yatağı Cronos adını taşıyor ve İtalyan işletmenin sondaj ruhsatı bulunan alanlardan birisi olan ve Kıbrıs'ın 160 kilometre güneybatısında bulunan altıncı parselde yürütülen sondaj çalışmaları sırasında ortaya çıkarıldı.

"MEGA KEŞİF"İN DURUMU BELİRSİZ

İlk etapta yapılan tahminler 2.287 metre derinlikte bulunan 70 milyar metreküpü aşkın gazdan bahsediyor. Fakat daha ilk andan itibaren "mega keşif" olarak adlandırılan bu keşif hiç de öyle "mega" olmadığı gibi birtakım belirsizlikler de saklıyor.

Kıbrıs hala Ankara'nın talep ettiği bir toprak ve Türk Cumhurbaşkanı Ada'nın doğu sularının büyük bölümünde sondaj hakkı olduğunu savunuyor. Cronos'un bulunduğu altıncı parsel, teoride, Türkiye'nin üzerinde hak iddia ettiği münhasır ekonomik bölgeye dahil değil. Ancak bu, Avrupalılarla Türkler arasında sürtüşmelere engel olmak için yeterli olmayabilir. 2018 ve 2019 yıllarında yaşanan emsaller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kolay kolay seyretmekle yetinmeyeceğini anlatıyor.

Doğu Akdeniz'de doğalgaz sondaj çalışmaları devam ederken Meral Akşener: Akdeniz'de bir tek biz gaz arayamıyoruz
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Doğu Akdeniz'de doğalgaz sondaj çalışmaları devam ederken Meral Akşener: Akdeniz'de bir tek biz gaz arayamıyoruz
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin dış politikasını eleştirdi. Yaptığı eleştiride Doğu Akdeniz'de doğalgaz sondaj çalışmaları devam ederken 'Akdeniz'de herkes gaz arıyor, bir tek biz arayamıyoruz.' ifadelerini kullandı.


  • Bundan dört yıl önce Türk Deniz Kuvvetleri, ENI'nin kiraladığı Saipem 12000 adlı geminin Kıbrıs açıklarındaki üçüncü parselde sondaj yapmasına engel olmak için doğrudan müdahale etmişti. Olayın çok daha ciddi bir krize dönüşmesine ramak kalmıştı. Bir sonraki yıl, 2019'da, Türkler strateji değiştirdi ve güç gösterisinde bulundu.

"TÜRKİYE OLMADAN GAZ NAKLİ ZOR"

Bu şekilde Ankara, ENI ve TOTAL'in sondaj çalışmaları için özel izin sahibi oldukları bir başka parsel olan yedinci parsele Yavuz adlı araştırma gemisini göndermeye karar verdi. Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) enerji güvenliği konusundaki kıdemli danışmanı Massimo Nicolazzi durumu şöyle açıklıyor:

"Türklerin müdahalesi olmadan Kıbrıs'tan gaz nakli yapmayı tahayyül etmek zor."

Amerikan düşünce kuıruluşu Atlantic Council'in gaz uzmanı Charles Ellinas ise bize şunu söylüyor:

"Her ne kadar Ankara yeni gaz yatağının bulunmasıyla ilgili şimdiye dek herhangi bir açıklama yapmamış olsa da Türkiye'nin müdahalesi Kıbrıs'ın sularında sondaj düzeyinde olabilecek tüm gelişmeleri zorlaştırıyor."

AVRUPA'NIN ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI LEFKOŞA'DA GEÇMİYOR

Kısacası Avrupa'nın enerji alanındaki bağımsızlığının yolu Lefkoşa'dan geçmiyor. Ellinas şöyle açıklıyor:

"En azından şimdilik, son dönemde yapılan keşiflere rağmen gaz ihracatı için uygun bir sistem henüz Ada'da mevcut değil."

Gazı İtalya'ya ve dolayısıyla Avrupa'ya kadar getirmenin şimdilik tek yolu Mısır aracılığıyla sıvılaştırılmış gaz ihracatı. Gerekli sürenin ise hala test edilmesi gerekiyor.

Türkiye 'Aynı şekilde yanıt verilir' diyerek uyarmıştı: Rum kesiminden gerilimi artıracak adım
FOTOĞRAF 16
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Kıbrıs çevresini tek yanlı parselleyen Rum yönetimi, Amerikan Exxon Mobil şirketine kiraladıkları 10’uncu parselde sondaj çalışmaları için Navtex yayınladı.
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezinin, Exxon Mobil-Qatar Petroleum konsorsiyumu tarafından sözde Rum münhasır ekonomik bölgesi (MEB) içerisinde bulunan 10’uncu parseldeki \"Glafkos\" yatağında bir teyit sondajı yapılması amacıyla NAVTEX (Denizcilere Duyuru) yayımladığı bildirildi.
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Rum basınında yer alan habere göre, ilan edilen NAVTEX ile birlikte, 19 Kasım 2021 -22 Ocak 2022 tarihleri arasında ön hazırlık çalışmaları ve sondaj faaliyetlerinin yapılacağı duyuruldu.
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Kıbrıs Rum kesimi Enerji Bakanı Nataşa Pilidu, geçen hafta yaptığı açıklamada, tüm sürecin 2-3 ay süreceğini, araştırma sondajının sonuçlarının da 2022 yılının Şubat ile Mart ayında çıkmasının beklendiğini belirtmişti.
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Exxon Mobil-Qatar Petroleum konsorsiyumu tarafından 2019 yılında \"Glafkos\" yatağında yapılan araştırma sondajının, 5-8 trilyon ayak küp doğal gaz içerdiği tahmin edilen bir doğal gaz yatağı bulunmasına yol açtığı anımsatıldı.
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Rum kesiminin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Nisan 2020'de ertelenen Doğu Akdeniz'de ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgedeki (MEB) sondaj programlarının yeniden başlayacağını duyurması ve ilan ettiği NAVTEX'ler bölgede yeni bir gerginliğe yol açıyor.
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GKRY tarafından Nautical Geo araştırma gemisinin faaliyetlerine yönelik 29 Eylül 2021'de NAVTEX (Denizcilere Duyuru) yayımlanması ve Malta bayraklı, İtalyan sahipli Nautical Geo'nun 3 Ekim 2021'de çalışmalarına başlaması tansiyonu artırmıştı.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Kasım 2021'de KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bölgedeki enerji kaynaklarının, adadaki iki taraf için iş birliği fırsatı olduğunu vurgulamıştı.
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Rum tarafının yine tek yanlı tutum takındığına dikkati çeken Oktay, \"Akdeniz'in yaşanan insani krizler ve göçmen manzaraları sebebiyle, trajedi denizi olarak anıldığı yetmedi mi? Şimdi Rum tarafı, bölgede yeniden tek taraflı hidrokarbon çalışmalarına başlayacağını duyuruyor. Hiç merak etmesinler, onları yalnız bırakmaz, sondaj çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Kimseden çekinmiyoruz. Doğu Akdeniz'de macera arayan cevabını alır.\" demişti.
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Doğu Akdeniz'de ve özellikle Kıbrıs çevresinde yürütülen petrol ve doğal gaz aramalarıyla belirli bölgelerdeki kaynak keşifleri, Akdeniz'e komşu ülkelerin enerji arz güvenliğini yakından ilgilendiriyor.
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GKRY, Türkiye'nin itirazlarına rağmen, Ada'nın tek otoritesi gibi davranarak Doğu Akdeniz'de 13 parselden oluşan sözde MEB ilan etti. Rum kesimi, bu sözde MEB sahaları için İtalyan Eni, Fransız Total, Amerikan ExxonMobil gibi uluslararası enerji firmalarına hidrokarbon arama ve çıkarma ruhsatları verdi. Bu da Türkiye ve KKTC ile olan gerginliği artırdı.
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Rumların bu çerçevede Türkiye ve KKTC tarafından tanınmayan üç anlaşması bulunuyor. Mısır'la 2003'te deniz yetki alanı sınırlandırmasına imza atan GKRY, 2007'de Lübnan'la, 2010'da ise İsrail'le anlaşma yaptı.
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GKRY tarafından ilan edilen sözde MEB parsellerinden, Kıbrıs'ın güneybatı açıklarındaki 1, 4, 5, 6, 7 numaralı parsellerin Türk kıta sahanlığı ile 2, 3, 8, 9, 12 ve 13 numaralı parsellerin de KKTC'nin hak iddia ettiği alanlarla çakıştığı görülüyor. GKRY, bu alanlarda Türkiye ve KKTC'ye ait hak ve menfaatleri ihlal ediyor. Bölgede yalnızca sözde 10. ve 11. parsellerde çakışma meydana gelmiyor.
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Exxon Mobil'in 2018 sonunda Kıbrıs Adası'nın güney tarafında yer alan 10 numaralı parselde doğalgaz aramaya başlaması gerginliği tırmandırmış Türkiye de sözkonusu hamleye karşılık ilk sondaj gemisi Fatih'i göndererek cevap vermişti.
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İlk sondaj gemisi Fatih'i Türk savaş gemilerinin korumasında Akdeniz'e çıkaran Türkiye, kendi kıta sahanlığında kalan bölgelerde doğalgaz arama faaliyetlerine başlamıştı. Türk hükümeti ardından ikinci sondaj gemisi Yavuz'u da doğalgaz arama faaliyetleri için bölgeye göndermişti.
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Öte yandan sismik araştırma gemisi \"Barbaros Hayreddin Paşa\" 2019 yılında gaz aramak için Kıbrıs’ın güneyinde yer alan 9'uncu parsele inmiş ve söz konusu adım o dönemde \"misilleme\" olarak yorumlanmıştı.
Türkiye 'Aynı şekilde yanıt verilir' diyerek uyarmıştı: Rum kesiminden gerilimi artıracak adım
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak yeni bir adım daha geldi. Rum medyası Rum Yönetimi'nin yeni bir Navtex ilan ederek sondaja başladığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyarette Rumların tek yanlı adımlarına aynı şekilde yanıt verileceğini söylemişti.


150 milyon varil petrol bulundu

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ABD'den Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık yardım kararı
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ABD Başkanı Joe Biden, "Bağımsızlık Günü" dolayısıyla Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık silah ve savunma yardımı yapacaklarını duyurdu. Biden, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Ukrayna halkını tebrik ederek "Son 6 ayda Ukraynalılar sıra dışı cesaretleri ve özgürlüğe bağlılıkları ile tüm dünyaya ilham oldu. Rusya'nın tam ölçekli işgali karşısında dik ve sağlam durdurdular." ifadelerini kullandı.
Almanya 2025'e kadar Kanada'dan hidrojen ithalatına başlamak istiyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye perişan' diyenlere Avrupa'yı işaret etti: Sokaklara dökülmeye başladılar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye perişan' diyenlere Avrupa'yı işaret etti: Sokaklara dökülmeye başladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"ne katıldı. Ekonomiyle ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan, Avrupa'daki enflasyon krizine değindi. "Şimdi birileri diyor ki Türkiye'de üretim bitti. İşçisinden çiftçisine herkes perişan. Gerçek öyle mi?" diyerek Avrupa'daki vahim duruma dikkat çekti. Erdoğan, "Enerjide Avrupa mide krampları geçirerek gireceğe kışa biz gayet iyi şekilde hazırlanıyoruz. Avrupa'daki gıda fiyatlarındaki artışla ücretlere yapılan artışlar arasında uçurum var insanlar sokaklara dökülmeye başladı" ifadelerini kullandı.

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