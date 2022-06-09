Dünya Bayraktar TB2ler Litvanyada posta pulu oldu Mektupları bu pul ile gönderin
AVRUPA

Bayraktar TB2'ler Litvanya'da posta pulu oldu: Mektupları bu pul ile gönderin

Rus işgali altındaki Ukrayna'ya, Bayraktar TB2 SİHA göndermek için kampanya başlatılan Litvanya'da, bu kez de SİHA'ların yer aldığı posta pulları kullanıma sokuldu. Litvanya'nın en büyük posta şirketi Lietuvos Pastas, vatandaşlarına çağrı yaparak, Almanya ve Fransa devlet başkanlarına bu pullar ile mektuplar atılmasını istedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bayraktar TB2ler Litvanyada posta pulu oldu: Mektupları bu pul ile gönderin
Litvanya'da kullanıma sokulan posta pulları

Rusya tarafından işgal saldırılarına maruz kalan Ukrayna için Litvanya halkı bir bağış kampanyası başlatmıştı. Baykar Teknoloji, toplanan 5 milyon euroluk bağışın, Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini isteyerek Litvanya'ya ücretsiz bir 'Bayraktar TB2' hediye etmişti.

Bayraktar TB2 alımı için bağış toplayan Litvanya'ya BAYKAR'dan büyük jest
EKONOMİ
Bayraktar TB2 alımı için bağış toplayan Litvanya'ya BAYKAR'dan büyük jest

Gelişme sonrası Litvanya'da dikkat çeken bir kampanya daha başlatıldı.

POSTA PULLARINDA BAYRAKTAR TB2 'LERE YER VERİLDİ

Litvanya'nın en büyük posta şirketi Lietuvos Pastas, Bayraktar TB2'nin resmedildiği posta pullarını kullanıma sundu.

"ALMANYA VE FRANSA'YA BU PULLARLA MEKTUP GÖNDERİN"

Firma, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron gibi liderlere mektupların bu pul ile gönderilmesini önerdi.

Litvanya Bayraktar için anlaşma imzaladı
EKONOMİ
Litvanya Bayraktar için anlaşma imzaladı
Türkiye için ilk olacak

Türkiye için ilk olacak

​Tarih verildi: Mehmetçiğin gücüne güç katacak.
Bakanlık harekete geçti

Bakanlık harekete geçti

​Sekiz ana su havzasında 19 proje: Bu yıl içinde başlanacak.
Yeni adımlar açıklanacak

Hazine Bakanlığı: Bu süreci de başarıyla atlatacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yüreğin yetiyorsa adaylığını açıkla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Efes-2022 Tatbikatı'nda Yunanistan'a sert uyarı.

"Ucuz ekmek satmaması için uyardım dinlemedi."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.