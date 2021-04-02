​Bayraktar’a büyük onur: Aliyev Karabağ Nişanı taktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Dağlık Karabağ Savaşı’ndaki zaferde büyük başarı gösteren Türk SİHA’larına ilişkin Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün’ü kabul etti ve Bayraktar’a ‘Karabağ Nişanı’ taktı.
- Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü’ye giden Selçuk Bayraktar ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün’ü kabul etti. Kabulün ardından Aliyev, Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasında hizmetleri bulunan asker ve sivillerin ödüllendirilmesi için tesis edilen “Karabağ Nişanı”nı Bayraktar’a takdim etti.
ŞEREF VE ONUR DUYDUK
Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Babam Özdemir Bayraktar ve ağabeyim Haluk Bayraktar ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı’na layık görülmekten dolayı büyük şeref ve onur duyduk. Tek millet, iki devletin ortak geleceği için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Azerbaycan’ın 44 gün süren savaşta Dağlık Karabağ’daki 30 yıllık Ermenistan işgaline son verdiği operasyonda Bayraktar TB2 SİHA’ları önemli bir rol oynamıştı. Bu nedenle Azerbaycan halkı Selçuk Bayraktar’ı çok seviyor.