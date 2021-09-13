Dünya Bebeklerine Vladimir Putin ismini vermek isteyen aileye izin çıkmadı
AVRUPA

Bebeklerine 'Vladimir Putin' ismini vermek isteyen aileye izin çıkmadı

İsveç'in Halland bölgesinde yenidoğan bebeklerine Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in adını koymak isteyen ailenin talebinin reddedildiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Bebeklerine Vladimir Putin ismini vermek isteyen aileye izin çıkmadı
Vladimir Putin

Devlet radyosu SR'nin haberine göre, Hallan bölgesindeki Laholms ilçesinde yaşayan çift bebeklerine Vladimir Putin ismini koymak için Vergi Dairesine müracaat etti.

Vergi Dairesinden yapılan açıklamada, söz konusu ismin gelecekte çocukta tramvaya sebep olabileceği göz önünde bulundurularak bu talebin reddedildiği belirtildi.

GEREKÇESİNİ AÇIKLADILAR

Açıklamada ayrıca güçlü karakter isimlerinin çocuklara verilmesinin uygun olmayacağı ifade edildi. Söz konusu ismin ‘gelecekte çocukta tramvaya sebep olabileceği’ söylendi.

Vergi Dairesi, 2009'da Malmö'de yaşayan bir ailenin bebeklerine "Allah" ismini koyma talebini de reddetmişti.

İsveç'te çocuklara "Şeytan" ismi vermek de yasak.

SOYLU İSMİ VERMEK DE YASAK

"İsveç İsim Yasası"na göre, ebeveynler çocuklarına vermek istedikleri ismi doğumdan sonra 3 ay içinde Vergi Dairesine bildirmek zorunda. Söz konusu yasa 1982'de soylu olmayan ailelerin çocuklarına soylu ailelerin isimlerini vermelerini önlemek için çıkarılmıştı.

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