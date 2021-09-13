Bebeklerine 'Vladimir Putin' ismini vermek isteyen aileye izin çıkmadı

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Cezaevindeki çocuklara yeni ‘ödül yönetmeliği’

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelikle cezaevindeki çocuklara yeni ödüller verilecek. Çocuklar kardeşleriyle daha çok görüşecek, haftada bir gün dışarı çıkabilecek, doğum günlerini aileleriyle kutlayabilecek. Aileleriyle iki ayda bir yapabildikleri yakın görüşmeler ayda bir yapılabilecek.