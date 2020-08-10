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Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan izinsiz protestolarla ilgili açıklama:Yumuşak karşılık verdik

Belarus İçişleri Bakanlığı, devlet başkanlığı seçimlerinden sonra dün ülke genelinde düzenlenen protesto gösterilerinde yaklaşık 3 bin kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Protestolarla ilgili konuşan Belarus lideri Lukaşenko, "Eğer yasaları ihlal ederseniz, cevap veririz. Zaten yumuşak karşılık verdik" dedi.

Haber Merkezi DHA
Belarus lideri Lukaşenko cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra düzenlenen protestolarla ilgili yumuşak davrandıklarını iddia etti.
Belarus lideri Lukaşenko cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra düzenlenen protestolarla ilgili yumuşak davrandıklarını iddia etti.

9 Ağustos pazar günü Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra düzenlenen gösterilerle ilgili Belarus hükümeti açıklamalarda bulundu.

  • Belarus İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ülke genelindeki izinsiz toplu gösterilerde yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alındı” denildi. Minsk’te yaklaşık bin, diğer kentlerde 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 50’den fazla göstericinin ve 39 polisin yaralandığı açıklandı.

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LUKAŞENKO: YUMUŞAK KARŞILIK VERDİK

  • Olayların ardından Devlet Başkanı Lukaşenko'dan ilk açıklama geldi. Belta ajansının haberine göre, protestoculara karşı baskı uygulanmadığını belirten Lukaşenko, "Eğer yasaları ihlal ederseniz, cevap veririz. Zaten yumuşak karşılık verdik. Dürüst olacağım, güvenlik güçlerini hep tuttuk" dedi. Belarus Merkez Seçim Komisyonu’nun açıkladığı ilk sonuçlara göre, devlet başkanlığı seçimlerinde Aleksandr Lukaşenko yüzde 80,23, Svetlana Tihanovskaya yüzde 9,9, Anna Kanopatskaya yüzde 1,8, Andrey Dmitriyev yüzde 1,04, Sergey Çereçen yüzde 1,13 oy aldı. Seçmenlerin yüzde 6,02’si hiçbir adaya oy vermedi.

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Belarus'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini 26 yıldır devleti yöneten Aleksandr Lukaşenko kazanınca ülkede büyük çatışmalar çıktı. Gün içinde internet ve elektrik kesintilerini bahane eden göstericiler tamamlanan seçimlerin hileli olduğunu savundu. Minsk sokaklarında başlayan protestolar büyüyünce polis ve asker sokaklara inerek protestoların önüne geçmeye çalıştı.

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TİHANOVSKAYA: SEÇİM SONUCUNA İTİRAZ EDECEĞİZ

Seçimleri kedisinin kazandığını ileri süren Tihanovsaya, Lukaşenko’dan ‘iktidarı barışçıl biçimde devretmesini’ talep etti. Tihanovskaya’nın seçim merkezinden yapılan açıklamada sonuçlara itiraz etmeye hazırlandıkları belirtildi. Belarus’ta dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından başta başkent Minsk olmak üzere bazı kentlerde protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

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