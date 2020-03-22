Dünya Belarus Devlet Başkanı Lukaşenkodan tepki çeken açıklama Dönemeyenler bir zahmet orada kalsın
AVRUPA KORONAVİRÜS

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’dan tepki çeken açıklama: Dönemeyenler bir zahmet orada kalsın

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’dan tepki çeken açıklama: Dönemeyenler bir zahmet orada kalsın

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun ülkeye geri dönemeyen vatandaşları için, "Dönemeyenler bir zahmet orada kalsın" ifadeleri kamuoyunda tepkiye neden oldu.

Haber Merkezi İHA
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko açıklama yaptı.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko açıklama yaptı.

Koronavirüs vakalarının arttığı ülkelerden olan Belarus’un Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yurt dışından dönmek isteyen vatandaşları için ilginç ifadelerde bulundu.

  • Daha önce vatandaşlarını başka ülkelere gitmemeleri konusunda defalarca uyardıklarını belirten Lukaşeko, "İnsanları yurt dışına çıkmamaları için uyardık. Bu nedenle yurt dışında mahsur kalan vatandaşlarımız bir zahmet orada kalsınlar. Bu onların hatası ve tercihiydi. Onları geri getirmek için uçak göndermeyeceğiz" diyerek, vatandaşlarına geri dönmeleri konusundaki tüm kapıları kapattı.

Belarus liderinin sözleri basında yer aldıktan sonra ülkesinde tepkilere neden oldu.

Belaruslular, liderlerinin sözlerini eleştirirken özellikle sosyal medya üzerinden Lukaşenko’ya sert ifadeler kullandı.

Dünyada koronavirüsün görülmediği tek kıta kaldı: Antarktika
DÜNYA
Dünyada koronavirüsün görülmediği tek kıta kaldı: Antarktika

Salgının bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 13 bin 49’a yükseldi
DÜNYA
Salgının bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 13 bin 49’a yükseldi

Koronavirüs salgını seyahat sektörünü olumsuz etkiledi: Avrupa’dan İstanbul’a uçak bileti 20 bin TL
DÜNYA
Koronavirüs salgını seyahat sektörünü olumsuz etkiledi: Avrupa’dan İstanbul’a uçak bileti 20 bin TL

Netanyahu: Koronavirüs nedeniyle İsrail'de on binlerce kişi ölebilir
DÜNYA
Netanyahu: Koronavirüs nedeniyle İsrail'de on binlerce kişi ölebilir
İlk kez açıklıyorum

İlk kez açıklıyorum

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı tek tek duyurdu.
Yok artık dedirten görüntü

Yok artık dedirten görüntü

​'Evde Kal' çağrısına rağmen İstanbul'da sahillere akın sürüyor.
Ülkenin yarısı tehlikede

Ülkenin yarısı tehlikede

​Ukraynalı bilim adamları korkutan uyarıyı yaptı.
En kötüsü<br>henüz gelmedi

En kötüsü
henüz gelmedi

İspanya Başbakanı Sanchez'dan korkutan açıklama.
'Koronavirüs' sahtekarlığına soruşturma

'Koronavirüs' sahtekarlığına soruşturma

​En hassas dönemde dolandırıcılara aracılık ettiler.
Yarın başlıyor

Yarın başlıyor

​Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları internetten yapılacak.
CHP'nin kanalı<br> Halk TV'de skandal

CHP'nin kanalı
Halk TV'de skandal

Virüs yaşlıları vuruyor, AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı.
Caddeler yıkandı

Caddeler yıkandı

​Giresun Belediyesi'nden kentte koronavirüs önlemi.
Bu nasıl kehanet

Bu nasıl kehanet

Rockefeller vakfının 10 yıl önceki virüs salgını raporu gerçek oldu.
Bilet fiyatlarını ucuzlatacak indirim

Bilet fiyatlarını ucuzlatacak indirim

Uygulama 1 Nisan'dan itibaren başlayacak.
Korona göçü

Korona göçü

​Hindistan'daki istasyonlarda izdiham yaşandı.
Sokağa<br>çıkmaları yasak

Sokağa
çıkmaları yasak

Sınırlandırmanın etkilediği 65 yaş üstü spor adamlarını derledik.
Litresi 7 bin lira

Litresi 7 bin lira

​Koronavirüs salgının ardından yok satıyor.
Korkunç<br>rakamı açıkladı

Korkunç
rakamı açıkladı

​Natenyahu: İsrail'de on binlerce kişi ölebilir
Skandala polis müdahale etti

Skandala polis müdahale etti

​Yasağa rağmen otogar dışında devam ettiler.
Kolonları patladı

Kolonları patladı

​11 katlı binada faciadan dönüldü.
THY'den bilet alamayacaklar

THY'den bilet alamayacaklar

Korona salgını nedeniyle ​65 yaş ve üstü yolcu taşınmayacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.