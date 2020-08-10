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Dünya Belarus karıştı Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu protesto eden göstericilere güvenlik güçleri müdahale ediyor
ASYA

Belarus karıştı: Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu protesto eden göstericilere güvenlik güçleri müdahale ediyor

Belarus’ta resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasını protesto eden göstericilere müdahale sonucunda pek çok polis ve protestocunun yaralandığı belirtiliyor.

Haber Merkezi AA
Belarus'ta halk, seçim sonuçlarını protesto etmek için sokaklara döküldü.
Belarus'ta halk, seçim sonuçlarını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Belarus'un başkenti Minsk’te seçimin resmi olmayan sonuçlarının açıklanması sonrası muhalefet seçimin hileli yapıldığını ve sonuçların doğru olmadığını iddia etti.

Bunun üzerine göstericiler caddelere ve meydanlara çıktı.

  • Devlet kurum ve kuruluşlarının yanı sıra şehir giriş ve çıkışları dahil pek çok bölgede sıkı güvenlik önlemi alan polis, izinsiz gösterilere müdahale etti.

Reuters

Ana caddeler ve meydanlarda güvenlik önlemleri çerçevesinde kapatılsa da caddelerde ve Stella Meydanı’nda protestocular toplanmaya çalıştı.

Güvenlik güçlerinin göstericilerin toplanmasını engellemesi sonucunda protestocular ile aralarında gerginlik yaşandı.

Protestocuların polisin kalkan kullanarak kurduğu güvenlik bariyerlerini açmaya çalışması ve polise saldırması sonucunda yaşanan müdahalede yaralanan polislerin ve göstericilerin olduğu ifade ediliyor.

Reuters

Zaman zaman polisin sis bombası ve göz yaşartıcı bomba kullanarak dağıtmaya çalıştığı göstericiler şehrin başka bölgelerine doğru ilerleyerek gösterilerine devam etti.

Gösteriler Mogilev, Novopolatsk gibi ülkenin başka şehirlerine de yayılmaya başladı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nın Minsk ve diğer bölgelerde durumu kontrol altına almaya başladığı belirtiliyor.

Reuters
  • Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı kesin olmayan sonuca göre, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko en çok oyu alarak seçimin galibi olmuştu.

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