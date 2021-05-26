Dünya Belarustan uçak krizi ile ilgili açıklama
AVRUPA

Belarus'tan 'uçak krizi' ile ilgili açıklama

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko yaptığı açıklamada, “(Ryanair’in acil inişiyle ilgili) Bomba ihbarı İsviçre’den geldi. Uçak, Belarus Nükleer Santrali’nin yakınından döndürüldü.” dedi.

Haber Merkezi AA
Belarustan uçak krizi ile ilgili açıklama
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Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko yaptığı açıklamada, “(Ryanair’in acil inişiyle ilgili) Bomba ihbarı İsviçre’den geldi. Uçak, Belarus Nükleer Santrali’nin yakınından döndürüldü.” dedi.

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