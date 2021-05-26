Belarus'tan 'uçak krizi' ile ilgili açıklama

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko yaptığı açıklamada, “(Ryanair’in acil inişiyle ilgili) Bomba ihbarı İsviçre’den geldi. Uçak, Belarus Nükleer Santrali’nin yakınından döndürüldü.” dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko yaptığı açıklamada, “(Ryanair’in acil inişiyle ilgili) Bomba ihbarı İsviçre’den geldi. Uçak, Belarus Nükleer Santrali’nin yakınından döndürüldü.” dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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