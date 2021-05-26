Belarus'tan 'uçak krizi' ile ilgili açıklama Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko yaptığı açıklamada, “(Ryanair’in acil inişiyle ilgili) Bomba ihbarı İsviçre’den geldi. Uçak, Belarus Nükleer Santrali’nin yakınından döndürüldü.” dedi.

Haber Merkezi 26 Mayıs 2021, 10:44 Son Güncelleme: 26 Mayıs 2021, 10:46 AA