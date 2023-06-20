Belçika 6 milyon doz koronavirüs aşısını imha edecek

Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, parlamentodaki oturumda milletvekillerine Belçika'nın elinde 15,3 milyon dozluk aşı rezervinin bulunduğunu söyledi. İlk geliştirilenlerle kıyaslanınca virüsün Omicron BA.4/5 alt varyantlarına karşı geliştirilen aşıların daha etkili olduğunu vurgulayan Vandenbroucke, "Bu nedenle elimizdeki ilk aşıları kullanamayız. Bunlar en kısa sürede imha edilecek." dedi. Vandenbroucke, imha edilecek aşıların 2,6 milyon dozunun Moderna, 3,3 milyon dozunun ise Pfizer/BioNTech tarafından üretilen mRNA aşıları olduğunu açıkladı.