|
Dünya

Belçika 6 milyon doz koronavirüs aşısını imha edecek

Belçika'da 6 milyon doz Covid aşısının imha edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı, sonbaharda alınacak yeni aşılara yer açmak için bu kararı aldıklarını söyledi.

17:37 . 20/06/2023 Salı
Diğer
Arşiv

Arşiv

Belçika federal hükümetinin elinde bulunan 6 milyon doz Covid-19 aşısının artık etkili olmayacağı gerekçesiyle imha edileceği bildirildi.

Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, parlamentodaki oturumda milletvekillerine Belçika'nın elinde 15,3 milyon dozluk aşı rezervinin bulunduğunu söyledi. İlk geliştirilenlerle kıyaslanınca virüsün Omicron BA.4/5 alt varyantlarına karşı geliştirilen aşıların daha etkili olduğunu vurgulayan Vandenbroucke, "Bu nedenle elimizdeki ilk aşıları kullanamayız. Bunlar en kısa sürede imha edilecek." dedi. Vandenbroucke, imha edilecek aşıların 2,6 milyon dozunun Moderna, 3,3 milyon dozunun ise Pfizer/BioNTech tarafından üretilen mRNA aşıları olduğunu açıkladı.

Geçen yıl 1.3 milyon doz aşının imha edilmişti

Belçika hükümeti, geçen yıl nisan ayında da Covid-19 salgını sırasında temin edilen 98,5 milyon euro'luk maske, test ve ilacı son kullanma tarihleri dolduğu veya kalitelerinin kötü olduğu gerekçesiyle imha etmişti. Temmuz 2022 de de 1,3 milyon doz aşının imha edildiği açıklanmıştı.

Mayıs 2022'de ise Belçika'nın Ukrayna'ya gönderdiği 280 bin ilaç ve 140 bin şırınganın kullanım sürelerinin dolduğu, 3,4 milyon euro'luk malzemenin çöpe gittiği belirtilmişti.



#Belçika
#koronavirüs
#Frank Vandenbroucke
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Antalya Aksu’da orman yangını: 1,8 hektarlık alan etkilendi