Belçika'da bir restoran müşterilerinin boyu ve kilosuna göre ne yiyeceğine karar verecek

Belçika'nın Ghent şehrinde açılış hazırlıklarını sürdüren restoranın sahibi 28 yaşındaki Robbe Vandenhoucke, beslenme eğitimi almış bir diyetisyen. Partneri Laura ile birlikte işletecekleri restoranın fikri, bir bisiklet takımının beslenme rehberliği sırasında doğduğunu söylüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Het Nieuwsblad gazetesine konuşan Robbe Vandenhoucke, bir sporcunun beslenmesinin o gün nasıl yarışacağına göre ayarlandığını, dağ etabı için farklı, düz bir alandaki yarışmalar için ise daha değişik bir beslenme tablosu belirlendiğini söylüyor.

Boyu ve kilosuna göre yiyebilecek

Bisikletçilerin kişselleştirilmiş günlük beslenme tablosundan ilham alan Belçikalı beslenme uzmanı, bunu restoranda uygulamaya başlayacak. Müşterinin ne yiyeceğini sadece iştahı değil; boyu, kilosu, cinsiyeti ve günlük haraketliliği de belirleyecek.

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Restoranda, müşterinin verdiği bilgiler doğrultusunda, protein ve kalori ihtiyacı hesaplanacak. Öğle yemeği isteyen bir müşteriye, günün geri kalanında neler yapacağı sorulacak.

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Kilo vermek veya kilo almak talebi ile tabak hazırlanacak

Günün geri kalanını masa başında geçiren bir kişi, ayakta çalışan birine göre daha az kaloriye ihtiyaç duyacağı için, tabağı ona göre daha az ayarlanacak. Kilo vermek ya da kilo almak istediğini belirtenlerin tabakları da bu isteğe göre hazırlanacak.

Belçika'da koronavirüs salgını nedeniyle restoranlar halen sadece paket servisi hizmeti veriyor. Mevcut şartlarda restoranların 13 Ocak'ta açılması öngörülüyor.

Belçikalı girişimcilerin bu projesi, yeme bozukluğuna yol açacağı gerekçesiyle eleştiriliyor. "Müşteriye sadece bir havuç ve bir bardak su mu vereceksiniz?" diye alay edenler dahi oluyor.

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Kızartılmış yiyeceklere mesafe

Vandenhouck ise restoranda, müşterilerin genellikle bir diyet sırasında evde yediklerinden daha fazlasını yiyebileceklerini söylüyor.

Restoranın yemek listesinde de, kızarmış ağır yiyecekler bulunmayacak. Kıyılmış dana köfte, kimyonlu, biberli biftek ve vegan müşteriler için soya kökenli ürünler gibi yemek seçenekleri sunulacak.

Ağırlıklı olarak paket servisi ya da mümkün olan en kısa sürede hazırlanan sağlıklı bir öğle yemeği için hizmet verecek.

Belçikalı girişimciler, amaçlarının, insanların iyi yemeklerin tadını çıkarmasını sağlamak ve sağlıklı bir tabağın ne olduğu konusunda daha bilinçli hale gelmelerine katkıda bulunmak olduğunu belirtiyor.