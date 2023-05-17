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Belçika'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüksek oy çıkmasını hazmedemedi: Zuhal Demir'den 'Türklere oy kullandırmayın' tehdidi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde Belçika'dan yüksek oy alması Belçika'da Flaman Bölge Hükümeti Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir'i rahatsız etti. Demir, Erdoğan'a Belçika'dan yüksek oy çıkması üzerine çifte vatandaşlığın ya da oy kullanma hakkının iptal edilmesi çağrısında bulundu.

19:32 . 17/05/2023 Çarşamba
AA
Belçika'da Flaman Bölge Hükümeti Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir

Belçika'da Flaman Bölge Hükümeti Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir

Belçika'da Flaman Bölge Hükümeti Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir, Türkiye'de cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Belçika'dan yüksek oy çıkması üzerine çifte vatandaşlığın ya da oy kullanma hakkının iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Milliyetçi muhafazakar Flaman N-VA Partisi üyesi Demir, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Belçika'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıkan yüksek oy oranını eleştirdi.

Küstah 'Türkler beyin yıkıyor' hezeyanı

Zuhal Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda da "Erdoğan, Flaman bölgesinde Türkiye'de olduğundan çok daha popüler. Yüzde 72 oranında oy aldı. Avrupalı Türkler bir nevi seçim dopingi yapıyor. Türklerin Flaman bölgesinde beyin yıkamasını durdurmanın tek yolu, Erdoğan'a oy vermeyi imkansız kılmaktır." ifadelerini kullandı.

Demir, "çifte vatandaşlığı kaldırma veya oy hakkı tanımayan sembolik bir forma indirgeme" çağrısında bulundu.

Başörtüsü düşmanı PKK sevici

Belçika, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye en çok oyun çıktığı Avrupa ülkesi olmuştu. Bu destek, yerel basın tarafından da sık sık haberleştirildi.

Belçika basını, Demir'in çağrısını, "Erdoğan'ın Belçika'daki popülaritesi, N-VA'nın çifte vatandaşlığı kaldırma çağrısını tetikledi" başlığıyla gördü.

Göçmen bir ailenin kızı olan Belçika doğumlu Demir, 2016'da da çifte vatandaşlığa karşı olduğu sözleriyle gündeme gelmişti. Demir, 2017'de Türk vatandaşlığından çıkmıştı.

Sık sık göçmen karşıtı, başörtüsü yasağını savunduğu sözleriyle eleştirilen Demir, daha önce terör örgütü PKK'nın düzenlediği etkinliklere katılmasıyla da dikkati çekmişti. Demir, haberler üzerine PKK'ya sempati duymadığını savunmuştu.


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#Belçika
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#14 Mayıs
#Seçim
33 dakika önce
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