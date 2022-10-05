Dünya Belçikada enerji krizi Fırınlar zor duruma düştü
AVRUPA

Belçika'da enerji krizi: Fırınlar zor duruma düştü

Gıda sektöründe yer alan fırınlar enerji yoğun sektörler arasında yer alıyor. Çeşitli ekmek ve unlu mamullerin üretimi için fırınların uzun saatler durmaksızın faaliyetlerini sürdürmeleri gerekiyor. Bu durum fırıncılar için çok yüksek fiyatlardan yüksek gaz ve elektrik tüketimi anlamını taşıyor. Aynı zamanda fırınların soğutucularını 24 saat boyunca çalıştırmaları, aydınlatma sitemlerini de günün büyük kısmında açık tutmaları gerekiyor.

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Haber Merkezi Diğer
Belçikada enerji krizi: Fırınlar zor duruma düştü
Belçika

Gıda sektöründe yer alan fırınlar enerji yoğun sektörler arasında yer alıyor. Çeşitli ekmek ve unlu mamullerin üretimi için fırınların uzun saatler durmaksızın faaliyetlerini sürdürmeleri gerekiyor.

Bu durum fırıncılar için çok yüksek fiyatlardan yüksek gaz ve elektrik tüketimi anlamını taşıyor. Aynı zamanda fırınların soğutucularını 24 saat boyunca çalıştırmaları, aydınlatma sitemlerini de günün büyük kısmında açık tutmaları gerekiyor.

Bu nedenle fırınların faaliyetinde enerji fiyatları en önemli gider kalemleri arasında yer alıyor. Avrupa’da yaşanan enerji krizi Belçika’yı da önemli ölçüde etkiliyor.

Belçika genelinde fırıncılar da hızla artan enerji faturalarının baş edilemez bir hal almasından şikayet ediyor. Yaklaşık 8 kat artan doğal gaz fiyatları nedeniyle son dönemde Belçika genelinde pek çok fırının kapanması dikkati çekiyor.

En son Valonya’da yer alan ve 19 yıldır faaliyet gösteren Dumont fırını da artan enerji maliyetleri yüzünden kapandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan fırın, 2021 yılı başında aylık enerji faturasının 1342 avro olduğunu, faturanın 2022 başında 1860 avroya çıktığı belirtildi. Enerji tedarikçisi firmanın eylül ayında fırının aylık faturasını 11 bin 836 avroya yükselttiğine işaret eden Dupont fırını, başka seçenekleri kalmadığı için kapandıklarını bildirdi.

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