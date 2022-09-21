Ekonomi Avrupada enerji krizi derinleşiyor Belçikada mağazalar ışıkları kapatacak ısıyı düşürecek
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Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor: Belçika'da mağazalar ışıkları kapatacak ısıyı düşürecek

Rusya'nın gaz akışını kesmesiyle Avrupa'da kendini gösteren enerji krizi derinleşiyor. Belçika Ticari İşletmeler Federasyonu, enerji krizi nedeniyle yeni tasarruf tedbirlerini açıkladı. Belçika'da 1 Ekim'den itibaren mağazalardaki ışıkları kapatmaya ve sıcaklıkları düşürmeye karar verdi.

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Haber Merkezi AA
Belçikada mağazalar ışıkları kapatacak ısıyı düşürecek
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Belçika Ticari İşletmeler Federasyonu (Comeos), enerji krizi nedeniyle "sorumlu ticaret" başlığı altında yeni tasarruf tedbirleri uygulanacağını açıkladı.

Buna göre, 1 Ekim'den itibaren süpermarketler, giyim mağazaları, güzellik salonları, elektronik eşya mağazaları, yapı ve dekorasyon mağazaları, oyuncakçılar ve kitapçılar enerji tüketimlerini azaltacak.

Ülkedeki binlerce mağaza ve dükkan, kapanma saatlerinden 1 saat sonra vitrin ışıklarını ve iç aydınlatmaları kapatacak.

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Mağazalar, içerideki sıcaklığı da 19 dereceyle sınırlandıracak.

Ayrıca, ısı kaybı yaşanmaması için mağazaların girişleri kapalı tutulacak.

Söz konusu tasarruf tedbirleri, ülkedeki restoran ve kafeleri kapsamayacak.

Belçika hükümeti, kamu binalarında 19.00-06.00 saatlerinde aydınlatmaların kapatılması, ısıtmanın en yüksek 19 dereceye ayarlanması kararı almıştı.

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