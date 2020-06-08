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Dünya Belçikada Floyd protestoları sonrası yağma yapıldı
AVRUPA

Belçika’da Floyd protestoları sonrası yağma yapıldı

Belçika’da binlerce kişi ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi nedeni ile artan ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etti. Gösteri yapan grubun bir kısmı olaysız dağılmasına rağmen bir kısmı dükkanları yağmaladı.

Haber Merkezi İHA
Brüksel'deki ırkçılık karşıtı gösterinin ardından lüks mağazalar yağmalandı.
Brüksel'deki ırkçılık karşıtı gösterinin ardından lüks mağazalar yağmalandı.

ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Avrupa’da devam ediyor.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Tarihi Brüksel Adalet Sarayı önünde toplanan yaklaşık 10 bin kişi Floyd cinayetini, artan ırkçılığı ve polis şiddetini bugün protesto etmişti.

Ateşe verdiler

Protestolar sonrası olaysız dağılan kalabalığın ardından bazı gruplar dükkanları yağmaladı. Yağmacı grup, Chaussée d’Ixelles ve Boulevard de Waterloo semtlerinde çöp kutularını ateşe vererek, barikatlar kurdu.

Grup, çevrede bulunan mağazaların camlarını kırarak, yağma yaptı. Polis, tarafından yapılan açıklamada çok sayıda kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

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