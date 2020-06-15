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Dünya Belçikada hükümet turizmi canlandırmak için bedava tren bileti dağıtacak
AVRUPA

Belçika'da hükümet turizmi canlandırmak için bedava tren bileti dağıtacak

Belçika'da, iç turizmi ve ekonomiyi canlandırmak için bütün vatandaşlara 31 Temmuz'dan itibaren 10 ücretsiz tren bileti verilecek. Vatandaşların söz konusu biletleri internet üzerinden dolduracakları formlarla talep edebileceklerini belirten Bellot, biletlerin 31 Temmuz'dan itibaren kullanıma sunulacağını ifade etti.

Haber Merkezi AA
Ücretsiz biletlerle ülkenin salgından etkilenen ekonomisinin canlandırılması hedefleniyor.
Ücretsiz biletlerle ülkenin salgından etkilenen ekonomisinin canlandırılması hedefleniyor.

Belçika'da, iç turizmi ve ekonomiyi canlandırmak için bütün vatandaşlara 31 Temmuz'dan itibaren 10 ücretsiz tren bileti verilecek.

Belçika Ulaştırma Bakanı François Bellot, federal hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle aldığı karar doğrultusunda 12 yaşından büyük bütün vatandaşlara ücretsiz 10 tren bileti verileceğini açıkladı.

Vatandaşların söz konusu biletleri internet üzerinden dolduracakları formlarla talep edebileceklerini belirten Bellot, biletlerin 31 Temmuz'dan itibaren kullanıma sunulacağını ifade etti.

31 Aralık tarihine kadar kullanılabilecek

Yaklaşık 11,5 milyon nüfusa sahip Belçika'da ücretsiz tren biletinden faydalanabilecek 10 milyona yakın vatandaş bulunuyor.

Söz konusu biletlerin 31 Aralık tarihine kadar kullanılabilmesi planlanıyor. Ücretsiz biletlerle ülkenin salgından etkilenen ekonomisinin canlandırılması hedefleniyor.

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