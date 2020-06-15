Belçika'da hükümet turizmi canlandırmak için bedava tren bileti dağıtacak Belçika'da, iç turizmi ve ekonomiyi canlandırmak için bütün vatandaşlara 31 Temmuz'dan itibaren 10 ücretsiz tren bileti verilecek. Vatandaşların söz konusu biletleri internet üzerinden dolduracakları formlarla talep edebileceklerini belirten Bellot, biletlerin 31 Temmuz'dan itibaren kullanıma sunulacağını ifade etti.

Haber Merkezi 15 Haziran 2020, 12:52 Son Güncelleme: 15 Haziran 2020, 12:56 AA