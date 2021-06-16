Dünya Belçikada iş arayanlara "Youtuber olma" kursu verilecek
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Belçika'da iş arayanlara "Youtuber olma" kursu verilecek

Belçika'da Brüksel-Başkent Bölgesi'nin mesleki eğitim kurumu, iş arayanlar için "Youtuber olma" kursları vermeye başlayacak.

Haber Merkezi AA
Belçikada iş arayanlara Youtuber olma kursu verilecek
Belçika'da iş arayanlara "Youtuber olma" kursu verilecek.

Belçika'da Brüksel-Başkent Bölgesi'nin mesleki eğitim kurumu, iş arayanlar için "Youtuber olma" kursları vermeye başlayacak.

DİJİTAL PAZARLAMA DERSLERİ VERİLECEK

Bruxelles Formation adlı kamu kuruluşu tarafından başlatılacak "Kendiniz veya şirketiniz için Youtuber olma" kursunda, kişilerin Youtube kanalı kurmak veya içerik oluşturmak için gerekli becerileri edinmeleri amacıyla eğitim sağlanacak. Eğitimlerde görüntü, ses, yayıncılık ve dijital pazarlama alanlarına ağırlık verilecek.

Brüksel-Başkent Bölgesi'nin İstihdam ve Mesleki Eğitim Bakanı Bernard Clerfayt, kursla ilgili bilgi verirken, "Youtube gibi internet üzerindeki yeni medya ortamları bugün artık gereklilik. Tüketicilerin yüzde 70'i bir ürün veya hizmet hakkında bilgi almak için artık bu tür ortamlara başvuruyor. Bu yüksek oran da kursumuzun gerekliliğini ortaya koyuyor." dedi.

Kursu düzenleyen kamu kuruluşunun yetkilileri, derslerde akademik ve teknik bilginin yanı sıra dijital pazarlama teknikleri gibi eğitimlerin bulunduğunu söyledi. Bazıları yeni kurulmuş birçok şirketin kurs katılımcılarını ilk etapta stajyer olarak kabul etmeye hazır olduğu belirtildi.

Yüksek takipçi sayısı bulunan Belçikalı Youtuber gençler, kurslara davet edilerek katılımcılara eğitim vermeleri ve tecrübelerini paylaşmaları istenecek. Kurslar 12 hafta sürecek. Kursiyerler, eğitimlerinin bitiminde bir şirkette 8 hafta staj yapacak.

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