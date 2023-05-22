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Dünya

Belçika'da işçi sendikaları çalışma koşullarını protesto için greve gitti

Belçika'da işçi sendikaları, perakende sektöründeki çalışma koşullarını protesto etmek için greve gitti, binlerce kişinin katılımıyla yürüyüş düzenledi. Eylemler nedeniyle trafikte ve toplu ulaşımda aksamalar yaşandı.

14:15 . 22/05/2023 Pazartesi
AA
Avrupa'da grev dalgası.

Avrupa'da grev dalgası.

Sendikalar, Belçika'nın yaygın süpermarket zincirlerinden 128 şubeli Delhaize’in franchising sistemine geçeceğini duyurması üzerine, bunun perakende sektörünün geneline yayılması, işten çıkarmalara, çalışma koşullarının kötüleşmesine ve ücretlerin düşmesine neden olacağı gerekçesiyle grev ve protesto yürüyüşü yaptı.


Renkli giysiler ve flamalarıyla ülke genelinden farklı sendikaların temsilcileri, yerel saatle 11.00 civarında başkent Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu'nda buluştu.


Binlerce kişi, "Yılmayacağız", "İnsana yakışır ücret, insana yakışır iş ve protesto hakkı" sloganları atarak, Güney Tren İstasyonu'na doğru işlek caddelerden geçerek yürüdü.

Brüksel'de protesto nedeniyle trafik ve toplu ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı.




#Belçika
#grev
#sendika
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