Dünya Belçikada koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
AVRUPA

Belçika'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Belçika'da ilk kez yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Dünya genelinde koronavirüs salgınında ölü sayısı 4 bin 284’e yükseldi.
Dünya genelinde koronavirüs salgınında ölü sayısı 4 bin 284’e yükseldi.

Belçika Sağlık Bakanı Maggie De Block tarafından yapılan açıklamada, Brüksel'de tedavi gören 90 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede koronavirüs bulaşan kişi sayısı 267'ye yükselmişti.

Dünyayı koronavirüs korkusu sardı: Metroda elini tutuma borusuna sürdü gözaltına alındı
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) Avrupa'da da yayılmaya devam ediyor.
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de metroya binen maskeli adam, yüzündeki maskeyi aşağıya çekerek parmaklarını ağzına götürdü.
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Tükürükle ıslattığı parmaklarını ise metroda bulunan tutunma borusuna sürdü. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
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Söz konusu görüntülerdeki adamın gözaltına alındığı açıklandı. Brüksel Toplu Taşıma Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Alkollü olduğu belirlenen adam, polis ve güvenlik ekiplerimiz tarafından durduruldu ifadelerine yer verildi.
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Dünyayı koronavirüs korkusu sardı: Metroda elini tutuma borusuna sürdü gözaltına alındı
Belçika'da metroda maskeli bir adam, ağzına götürdüğü eline tükürüğünü bulaştırarak metronun tutunma borusuna sürdü. O görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekerken, şüpheli gözaltına alındı.

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