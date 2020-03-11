Belçika'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Belçika Sağlık Bakanı Maggie De Block tarafından yapılan açıklamada, Brüksel'de tedavi gören 90 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ülkede koronavirüs bulaşan kişi sayısı 267'ye yükselmişti.
Belçika Sağlık Bakanı Maggie De Block tarafından yapılan açıklamada, Brüksel'de tedavi gören 90 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ülkede koronavirüs bulaşan kişi sayısı 267'ye yükselmişti.
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