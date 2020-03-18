Belçika’da sokağa çıkma sınırlaması yürürlüğe girdi: Sokakta en fazla iki kişi görülebilecek

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, tarafından yapılan açıklamada, "Sokağa çıkacak kişilerin acil ihtiyaç için çıkılabileceğini, ciddi önlemler alındığını ve kurallara uymayanların cezalandırılacağını" açıkladı.

Belçika’da özel izinlerle sokağa çıkacak kişiler dışında, sokağa çıkanların cezalandıracağı bildirildi. Gıda ve sağlık sektörü dışında tüm iş yerlerinin kapanacağı bildirildi.

Sağlık ve gıda ihtiyacı için veya özel izinle çalışanların dışında dışarı çıkanlar cezalandırılacak. Sokakta en fazla iki kişi birlikte görülebilecek. Bu sınırlamaya uymayanlar cezalandırılacak.

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