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Dünya

Belçika'da tarihi buluşma: IGMG'nin Kardeşlik ve Dayanışma Programı'na 30 bin kişi katıldı

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı'nın 'Kardeşlik ve Dayanışma Programı' Belçika’nın Hasselt kentinde 15. IGMG Genel Kurulu’nu yaptı. Programa yüzlerce otobüs, binlerce özel araçla yaklaşık 30 bin kişi katıldı. Salonun dışındaki kalabalıkla birlikte bu sayısının 30 bini aştığı belirtildi.

12:06 - 20/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:07 - 20/05/2024 Pazartesi
Programa yaklaşık 30 bin kişi katıldı.
Programa yaklaşık 30 bin kişi katıldı.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı'nın 'Kardeşlik ve Dayanışma Programı' 19 Mayıs pazar günü Belçika’nın Hasselt kentinde 15. IGMG Genel Kurulu’nu düzenledi.

Programın ilk bölümüne sadece aralarında
Japonya, Avustralya, ABD ve Kanada’nın da bulunduğu 43 ülke ve bölgeden gelen delegeler
alındı.
IGMG’nin
yeni tüzüğü burada 1114 delegenin onayına
sunuldu.
Oylamada, içerisinde
logo ve mütevelli heyeti değişikliği
de delegelerin yaklaşık tamamının onayıyla kabul edildi.

Ergün: İsrail'i Yahudi olduğu için değil çocukları katlettiği için kınıyoruz

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün burada delegelere yaptığı teşekkür konuşmasında, teşkilatın Türkiye depreminden Suriye’de yapılan evlere Gazze’ye yapılan insani yardımlara, Avrupa ülkelerine kazandırılan yüzlerce eğitim ve cami külliyelerinden örnekler vererek çalışmalarını anlattı.

Gazze'de yaşanan duruma dikkati çeken Ergün,
"Biz İsrail hükümetini Yahudi olduğu için değil, çocukları katleden, adaleti ayaklar altına alan uygulamaları nedeniyle kınıyoruz"
dedi.
IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün

'İnsanlıktan nasibini almamış olmanın dinle hiçbir ilgisi olamaz'

Filistin'de yaşanan zulmü asla bir dine mal etmediklerini belirten Ergün,
"İsrail hükümetinin insanlık dışı eylemlerinin Yahudi düşmanlığına dönüştürülmesini şiddetle reddediyoruz. İsrail hükümetinin hukuksuz uygulamalarına karşı barışçıl ve hukuki yollarla yaptığımız eleştiriler, bazı kesimlerce Yahudi düşmanlığı olarak algılandı. Bu algıyı kesinlikle doğru bulmuyoruz. İnsanlıktan nasibini almamış olmanın ne İslam ile, ne Yahudilikle ne de Hristiyanlıkla hiçbir ilgisi olamaz"
ifadelerini kullandı.

'Gayrimüslim aktivistler Filistin halkının haklarını savunmak için büyük bedeller ödüyor'

Gazze'de yaşanan korkunç trajedinin bir gerçeği daha gösterdiğine dikkati çeken Ergün, şunları kaydetti:

  • "Bir yanda savaş, işgal, ırkçılık ve nefret kol gezerken, uluslararası hukuk hiçe sayılırken diğer yanda vicdanlı insanlar seslerini yükseltti, hukuk etrafında birleşti. Farklı inançlardan, farklı dünya görüşlerinden insanlar zulme karşı tek yürek oldu. Özellikle gayrimüslim aktivistlerin, Filistin halkının haklarını savunmak için büyük bedeller ödediğini gördük. Onlara, tüm dünyaya hukuk temelli aktivizmi gösterdikleri ve insanlık onurunu hatırlattıkları için minnettarız."

'250 TIR’ı Gazze’ye gönderdik, yine göndereceğiz'

Ergün,
“İnsan hakları ihlallerinin olduğu, savaş suçunun bile artık sayılamaz hale geldiği toplu yıkımlarda hastaneler bombalanıp okullar, ibadethaneler ateşe veriliyor. Maalesef savaş hukukuna riayet edilmedi. Mersin Limanı’ndan içi gıda dolu 250 TIR’ı Gazze’ye gönderdik, yine göndereceğiz. Siz hep mazlum ve mağdurun yanında oldunuz. Afganistan’da, Somali’de, Haiti’de, İtalya’da oldunuz. Değerli kardeşlerim, Allah, teşkilatımızın bu ibadet ve bu cihat aşkını kıyamet sabahına kadar daim kılsın"
dedi.

Yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimlerine de işaret eden Ergün, bilinçli bir şekilde sandığa giderek aşırıcı akımlara geçit verilmemesini istedi.

'Doğu Türkistan toptan yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya'

Dünya Uygur Türkleri Başkanı Dolkun İsa
da Uygur ve Kazak Türkleri başta olmak üzere yaklaşık 25 milyon Müslüman’ın Doğu Türkistan’da Çin yönetiminin baskı, zulüm ve acımasız soykırım vahşeti ile toptan yok edilme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu söyledi. İsa,
“IGMG, maddi ve manevi desteği ile hep yanımızda oldu. Davamızı uluslararası platforma taşımamızda beraber yürüdük”
dedi.
  • Etkinlikte Kamboçya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Othsman Hassan ve Kuzey Makedonya Üsküp Müftüsü Dr. Kjenan İsmaili de birer konuşma yaparak IGMG'nin faaliyetleri için teşekkür etti.

Kardeşlik ve Dayanışma Günü’nde çok sayıda genç sanatçı da sahne aldı. Hacivat-Karagöz, Karınca Kadir, Karınca Esma, Nasrettin Hoca tiplemeleri binlerce çocuğu eğlendirdi. Kırgız sanatçı Turdakun Niyazaliyev’in IGMG için yaptığı eseri coşku ile dinlendi. Yine Kuzey Makedonyalı sanatçı Mesut Kurtis’in ilahileri de heyecanla dinlenirken, genç sanatçılardan Erkan Ak, M. Ali Erdem, Ahmet Berber ve Hasan Hüseyin de performanslarıyla büyük alkış aldı.



#İslam Toplumu Milli Görüş
#IGMG
#Kardeşlik ve Dayanışma Programı
#Belçika
#Hasselt
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