Belçika'da tarihi buluşma: IGMG'nin Kardeşlik ve Dayanışma Programı'na 30 bin kişi katıldı

"İsrail hükümetinin insanlık dışı eylemlerinin Yahudi düşmanlığına dönüştürülmesini şiddetle reddediyoruz. İsrail hükümetinin hukuksuz uygulamalarına karşı barışçıl ve hukuki yollarla yaptığımız eleştiriler, bazı kesimlerce Yahudi düşmanlığı olarak algılandı. Bu algıyı kesinlikle doğru bulmuyoruz. İnsanlıktan nasibini almamış olmanın ne İslam ile, ne Yahudilikle ne de Hristiyanlıkla hiçbir ilgisi olamaz"