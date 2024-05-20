Belçika'da tarihi buluşma: IGMG'nin Kardeşlik ve Dayanışma Programı'na 30 bin kişi katıldı

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı'nın 'Kardeşlik ve Dayanışma Programı' 19 Mayıs pazar günü Belçika’nın Hasselt kentinde 15. IGMG Genel Kurulu’nu düzenledi.
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IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün burada delegelere yaptığı teşekkür konuşmasında, teşkilatın Türkiye depreminden Suriye’de yapılan evlere Gazze’ye yapılan insani yardımlara, Avrupa ülkelerine kazandırılan yüzlerce eğitim ve cami külliyelerinden örnekler vererek çalışmalarını anlattı.
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'Gayrimüslim aktivistler Filistin halkının haklarını savunmak için büyük bedeller ödüyor'
Gazze'de yaşanan korkunç trajedinin bir gerçeği daha gösterdiğine dikkati çeken Ergün, şunları kaydetti:
- "Bir yanda savaş, işgal, ırkçılık ve nefret kol gezerken, uluslararası hukuk hiçe sayılırken diğer yanda vicdanlı insanlar seslerini yükseltti, hukuk etrafında birleşti. Farklı inançlardan, farklı dünya görüşlerinden insanlar zulme karşı tek yürek oldu. Özellikle gayrimüslim aktivistlerin, Filistin halkının haklarını savunmak için büyük bedeller ödediğini gördük. Onlara, tüm dünyaya hukuk temelli aktivizmi gösterdikleri ve insanlık onurunu hatırlattıkları için minnettarız."
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Yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimlerine de işaret eden Ergün, bilinçli bir şekilde sandığa giderek aşırıcı akımlara geçit verilmemesini istedi.
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- Etkinlikte Kamboçya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Othsman Hassan ve Kuzey Makedonya Üsküp Müftüsü Dr. Kjenan İsmaili de birer konuşma yaparak IGMG'nin faaliyetleri için teşekkür etti.
Kardeşlik ve Dayanışma Günü’nde çok sayıda genç sanatçı da sahne aldı. Hacivat-Karagöz, Karınca Kadir, Karınca Esma, Nasrettin Hoca tiplemeleri binlerce çocuğu eğlendirdi. Kırgız sanatçı Turdakun Niyazaliyev’in IGMG için yaptığı eseri coşku ile dinlendi. Yine Kuzey Makedonyalı sanatçı Mesut Kurtis’in ilahileri de heyecanla dinlenirken, genç sanatçılardan Erkan Ak, M. Ali Erdem, Ahmet Berber ve Hasan Hüseyin de performanslarıyla büyük alkış aldı.