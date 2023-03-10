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Dünya

Belçika'da TikTok'a yasak: Devlet memurları artık erişeyemecek

Belçika federal hükümeti, devlet memurlarının kullandığı bilgisayarlar ve mobil cihazlarda, Çinli sosyal medya platformu TikTok'u yasakladı.

17:32 . 10/03/2023 Cuma
AA
Belçika'da Tiktok'a erişim engellendi.

Belçika'da Tiktok'a erişim engellendi.

Hükümetin kararı, Ulusal Güvenlik Konseyinin toplantısından sonra açıklandı. Başbakan Yardımcısı Georges Gilkinet, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yasak kararının, federal düzeyde alındığını bildirdi.


"Mantıklı ve gerekli bir karar aldık."
ifadesini kullanan Gilkinet, kendisinin de artık sadece Facebook ve Twitter'da olacağını belirtti.

Federal hükümetin yanı sıra Flaman bölgesi hükümetinin de aynı şekilde TikTok'a kamu çalışanları için yasak getireceği kaydedildi. Valon bölgesi hükümetinin de yakında aynı kararı alması bekleniyor.


Belçika Siber Güvenlik Merkezi de TikTok'un kullanıcılardan ciddi miktarlarda veri topladığı, bazen kullanıcıların bundan haberdar olmadığı ve bu durumun gizliliğin ihlali açısından risk teşkil ettiği uyarısında bulundu.


Merkezin uyarısında ayrıca TikTok'un algoritmalar aracılığıyla bilgi akışını ve içerikleri manipüle edebildiği, Çin yasalarının TikTok'u Çin istihbaratıyla işbirliği yapmaya zorladığı belirtildi.


ABD başta olmak üzere, bazı Batılı ülkeler ile Avrupa Birliği (AB) kurumları geçen haftalarda resmi çalışanların iş için kullandıkları cihazlarda TikTok'un kullanılmasını yasaklama kararı almıştı.



#Belçika
#TikTok
#Çin
1 saat önce
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Belçika'da TikTok'a yasak: Devlet memurları artık erişeyemecek
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