Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Belçikanın ürettiği silahları Suudi Arabistan alıyor
AVRUPA

Belçika'nın ürettiği silahları Suudi Arabistan alıyor

Suudi Arabistan 2019'da Valon bölgesinden 302 milyon avroluk silah alımıyla bölgeden en fazla silah alan ikinci ülke haline geldi. İlk sırada Kanada, üçüncü sırada ise ABD yer aldı. Belçika'nın Valon bölgesinin Başbakanı Elio Di Rupo'nun meclise sunduğu raporda, geçen yıl Suudi Arabistan'a yönelik bazı silah satışı lisanslarının askıya alınmasına rağmen, ülkeye silah satışının bir önceki yıla göre 77 milyon avro arttığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
İnsan hakları örgütleri, Suudi Arabistan'ın Yemen'de savaş suçu işlediğini, bu ülkeye satılan silahların terör örgütlerinin eline geçme ihtimali bulunduğunu savunuyor.
İnsan hakları örgütleri, Suudi Arabistan'ın Yemen'de savaş suçu işlediğini, bu ülkeye satılan silahların terör örgütlerinin eline geçme ihtimali bulunduğunu savunuyor.

Belçika'nın Valon bölgesinin silah satışları bir yılda yüzde 180 artış gösterirken, Suudi Arabistan bölgeden en fazla silah alan ikinci ülke konumuna yükseldi.

Belçika'nın Fransızca yayın yapan L'Echo gazetesinin haberine göre, Valon bölgesinin Başbakanı Elio Di Rupo'nun meclise sunduğu raporda, geçen yıl Suudi Arabistan'a yönelik bazı silah satışı lisanslarının askıya alınmasına rağmen, ülkeye silah satışının bir önceki yıla göre 77 milyon avro arttığı belirtildi.

Suudi Arabistan 2019'da Valon bölgesinden 302 milyon avroluk silah alımıyla bölgeden en fazla silah alan ikinci ülke haline geldi. İlk sırada Kanada, üçüncü sırada ise ABD yer aldı.

Riyad ihanete doğru: İsrail uçağı Mekke üzerinden uçtu
DÜNYA
Riyad ihanete doğru: İsrail uçağı Mekke üzerinden uçtu

Belçika Danıştayı bazı lisanları askıya almıştı

Valon bölgesinin Suudi Arabistan'a silah satışı tepkilere yol açarken, ağustos ayında Belçika Danıştayı, insan hakları örgütlerinin başvurusunu karara bağlayarak bölgeden Suudi Arabistan'a silah satışlarına imkan tanıyan bazı lisansların askıya alınmasına karar vermişti.

İnsan hakları örgütleri, Suudi Arabistan'ın Yemen'de savaş suçu işlediğini ayrıca bu ülkeye satılan silahların terör örgütlerinin eline geçme ihtimali bulunduğunu savunuyor.

BAE'ye silah satmayı planlayan ABD'ye çağrı: Savaş suçlarına ortak olmayın
DÜNYA
BAE'ye silah satmayı planlayan ABD'ye çağrı: Savaş suçlarına ortak olmayın

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'deki çatışmalar nedeniyle bugüne kadar 100 binden fazla kişinin öldüğü, 3 milyon kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Abone Ol Google News
Fazla param yok ki yardım edeyim

Fazla param yok ki yardım edeyim

​Kaybettiği cüzdanı bulunan Hasan amca duygulandırdı.
Ağlayarak ayrıldık gururla dönüyoruz

Ağlayarak ayrıldık gururla dönüyoruz

​Azerbaycan'da Laçın'ın işgalden kurtarılması kutlanıyor.
Kılıçdaroğlu grup toplantısında 1 saat konuştu: Taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili tek kelime söylemedi

TRT World Forum

TRT World Forum

Altun: “Türkiye dünyaya umut oldu”

Bu iş cesaret ister!

Bu iş cesaret ister!

​Gassallar koronalı cenazeleri nasıl yıkıyor?

Yarın başlıyor

Yarın başlıyor

​Vali Yerlikaya'dan İstanbul için 'yeni mesai saati' açıklaması.

İçişleri duyurdu

İçişleri duyurdu

​Üç belge de tek seferde verilen bilgiyle alınabiliyor.
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

​BOTAŞ'tan doğal gaz fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama.
Koronavirüs nedeniyle hemşire anneden çocuğunun velayetini alan baba: Kronik hastalığı var sağlığını düşünüyorum
Hayat

Koronavirüs nedeniyle hemşire anneden çocuğunun velayetini alan baba: Kronik hastalığı var sağlığını düşünüyorum

Ordu’da Evde Sağlık Hizmetleri Servisi'nde çalışan hemşire Cemile Deniz’in (31) yanında kalan 5 yaşındaki oğlunun velayetini, koronavirüs salgınını gerekçe göstererek, boşanma aşamasında olduğu eşine veren mahkemenin kararına annenin avukatının itirazı üzerine görevlendirilen bilirkişi heyeti, taraflarla görüştü. Davayı açan Mehmet Atakan Deniz, “Çocuğumun kronik hastalığı olduğu için önlem almak istedim. Çocuğumun sağlığını düşünüyorum” dedi.
Anne 1,5 yaşındaki bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı
Gündem

Anne 1,5 yaşındaki bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı

Kartal’da bir annenin 1,5 yaşındaki çocuğuna alkol içirip fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması tepkilere neden oldu. Elinde alkol şişesi ve sigara ile resimleri çekilen 1,5 yaşında bebek babasının şikayeti üzerine annesinden alınarak devlet korumasına alındı. Çocuğun kendisine verilmesini isteyen baba savcılığa başvururken, anne hakkında soruşturma açıldı.
Vali Yerlikaya'dan İstanbul için 'yeni mesai saati' açıklaması
Gündem

Vali Yerlikaya'dan İstanbul için 'yeni mesai saati' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs tedbirlerini içeren 2 yeni genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi. Koronavirüs kısıtlamaları bu akşam başlıyor. Yeni kısıtlamalara göre hafta sonu 56 saat, hafta için her gün 8 saat sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ayrıca mesai saatleriyle ilgili yeni uygulama da devreye giriyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, yeni mesai saatlerini paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.