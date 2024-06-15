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Dünya

Ben-Gvir'in vahşet politikası uygulanıyor

İşgalci İsrail ordusu, dün bir kez daha "Gazze'nin tamamını işgal ederek yıkım ve açlıkla Filistinlileri tehcire zorlama çağrısı yapan" aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in isteklerini sahada yerine getiriyor.

İsmail Çoktan
04:00 - 15/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:30 - 15/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Refah.
Refah.

Hamas liderlerinin saklandığı gerekçesiyle Gazze'nin güneyindeki Refah'a 7 Mayıs'ta başlattığı saldırılar sırasında tankların ilerleyişi için birçok bölgedeki binaları yıkmıştı. İsrail ordusu, bu harekatla Ben-Gvir'in vahşet arzusunu uyguluyor.

YEBNA KAMPI DÜMDÜZ OLDU

Refah bölgesinde bulunan Yebna Kampı da bu saldırılar sonrası dümdüz oldu. Uydudan alınan görüntülerde, işgal güçlerinin saldırılarının başlamasının ardından kampın büyük kısmında binaların tahrip olduğu ya da tümüyle yerle bir olduğu görülüyor. İsrail ordusunun yerle bir ettiği Yebna Kampı, Gazze-Mısır sınırının iki tarafına yayılan Refah kentinin Gazze tarafındaki kısmında sınıra sıfır noktasında bulunuyor. Yüzölçümü 1.5 kilometrekare (900 dönüm) olan kampta, saldırılar öncesi Filistin'in çeşitli bölgelerinden tehcir edilen El-Homs, El-Cezzar, Avdullah, Ebu Lebde, El-Zatma, Ebu Zubeyde ve El-Ahres aileleri yaşıyordu.



#İsrail
#Gazze
#Ben Gvir
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