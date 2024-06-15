Ben-Gvir'in vahşet politikası uygulanıyor

Refah bölgesinde bulunan Yebna Kampı da bu saldırılar sonrası dümdüz oldu. Uydudan alınan görüntülerde, işgal güçlerinin saldırılarının başlamasının ardından kampın büyük kısmında binaların tahrip olduğu ya da tümüyle yerle bir olduğu görülüyor. İsrail ordusunun yerle bir ettiği Yebna Kampı, Gazze-Mısır sınırının iki tarafına yayılan Refah kentinin Gazze tarafındaki kısmında sınıra sıfır noktasında bulunuyor. Yüzölçümü 1.5 kilometrekare (900 dönüm) olan kampta, saldırılar öncesi Filistin'in çeşitli bölgelerinden tehcir edilen El-Homs, El-Cezzar, Avdullah, Ebu Lebde, El-Zatma, Ebu Zubeyde ve El-Ahres aileleri yaşıyordu.