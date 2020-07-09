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Dünya Berlin anneleri Almanlar destek vermese PKK virüsü bu hale gelemezdi
AVRUPA

Berlin anneleri: Almanlar destek vermese PKK virüsü bu hale gelemezdi

Almanya’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T.’nin annesi Maide T., terör örgütü PKK’yı bir virüse benzeterek özellikle Alman devletinin bu virüse karşı mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanya'da çocukları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan aileler eylem yaptı.
Almanya'da çocukları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan aileler eylem yaptı.

Maide T., Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yönetiminde düzenlenen Bakanlar Kurulu sırasında, Başbakanlık binası önünde bu hafta da eylemine devam etti. Burada yaptığı açıklamada Maide T., “Bugün farklı, yeni bir pankart getirdim. Pankartta ‘PKK bir virüstür’ yazdım. PKK’yı bir virüse benzetiyorum. Kime bulaşırsa hem kişinin kendisini hem de ailesini yok ediyor. O yüzden bu virüs kime bulaştıysa tedavi olması gerekiyor. PKK’ya bulaşanların, kendi iyilikleri için bir an evvel örgütten kaçmaları, ayrılmaları lazım. Bu virüs hem gençleri hem aileyi bitiriyor. Herkesin bu virüse karşı durması lazım” diye konuştu. Maide T., Alman yetkililerden destek bulamadığını ancak beklemeye devam ettiğini vurgulayarak, “En çok Alman devletinin bu virüse karşı bir şeyler yapması lazım. Benim çocuğum Almanya’dan gitti. Almanlar destek vermese bu virüs bu hale gelmezdi” dedi. Maide T. ile toplanan diğer kadınlar, “Lütfen bana kızımı PKK’dan kurtarmak için yardım edin” yazılı pankart açtı, ayrıca üzerinde Nilüfer T.’nin fotoğrafı ile “PKK tarafından kaçırıldı” ifadesi yazan tişörtler giydiler. Maide T., 12 Kasım 2019’da okula gitmek için evden ayrılan kızından o zamandan beri haber alamıyor. Eylemlerine yaklaşık 5 aydır devam eden acılı anne, daha önce terör örgütüne yakınlığıyla bilinen ‘Navende Kurdistaniyen li Berlin’ adlı derneğin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı’nda ve Federal Meclis önünde gösteri yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.

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