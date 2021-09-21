​Berlin halkı artan konut ve kira fiyatlarına karşı kamulaştırma referandumuna gidiyor ​

Berlin son dönemde artan fiyatlar konusunda kentsel sorunların simgesi haline dönüştü. Kent son yıllarda düzenli olarak dünyanın ev fiyatı en hızlı artan kenti durumunda. Her ne kadar fiyatlar Londra ya da Paris gibi diğer Avrupa başkentlerinden daha düşük olsa da 2009 ile 2019 yılları arasında fiyatların ikiye katlanması kent sakinlerinde endişe yaratıyor.

REFERANDUMDA NE OYLANACAK?

Euronews'in haberine göre kentteki kira artışlarının nedeni olarak daha önceden çoğunluğu kamuya ait olan konut piyasası son dönemdeki neo-liberal politikalarla özel mülk haline gelmesi ve 1990'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra kentte 200 binden fazla konut yatırım fonlarına ya da özel sermaye şirketlerine satılması ve son on yılda yaklaşık 350 bin kişinin kente göç etmesi gösteriliyor.

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Almanya'nın dev emlak şirketi "Deutsche Wohnen" kenteki 110 binden fazla konutun sahibi durumunda. Bu nedenle kampanya da "Deutsche Wohnen'ı Kamulaştır" adını taşıyor.

Berlin sakinlerinin yüzde 80-85'inin kiracı olması bu durumun en çok kiracıları etkilemesine neden oluyor. Artan kiralara karşı bir araya gelen Berlinli kiracılar, referandum içinde gerekli olan 172 bin imzayı neredeyse ikiye katlayarak 26 Eylül'de konunun sandığa götürülmesinin önünü açtı.

Referandum kapsamında 240 binden fazla konutun zorla kamulaştırılması talep ediliyor. Bu kapsamda başta Deutsche Wohnen olmak üzere portföyünde 3 binden fazla konut bulunan emlak şirketleri kamulaştırmanın hedefi olabilecek.

Referandum sonuçları bağlayıcı olmasa da, yerel yönetim ve emlak sektörü üzerinde baskı oluşturması hedefleniyor.

26 Eylül'de Berlinliler, şu anda büyük emlak şirketlerine ait olan 240 binden fazla evin olası kamulaştırılmasına ilişkin çekişmeli bir referandumda da oy kullanacak.

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YEREL YÖNETİMİN KİRA DÜZENLEMESİ İPTAL EDİLDİ

Berlin yerel yönetimi geçen yıl kira üst sınırı ile kiraları beş yıllığına dondurmaya çalıştı. Ancak Almanya Anayasa Mahkemesi nisan ayında, kira düzenlemesinin bölgesel devletin değil federal hükümetin elinde olduğunu söyleyerek anayasayı ihlal ettiğine karar verdi.

Berlin'de kiralar şu anda prefabrike daireler için metrekare başına 5.30 euro ile savaş öncesi yenilenmiş binalar ve lüks yeni yapılar için metrekare başına en az 13 euro arasında değişiyor.

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