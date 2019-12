Berlin'deki her yıl geleneksel olarak kurulan Noel pazarında şüpheli eşya ihbarı nedeniyle boşaltıldı Berlin'deki her yıl geleneksel olarak kurulan Noel pazarında şüpheli eşya ihbarı nedeniyle boşaltıldı Berlin polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Breitscheid meydanında her yıl geleneksel olarak kurulan Noel pazarında şüpheli bir eşya ihbarı nedeniyle pazarın boşaltıldığı belirtildi.

Haber Merkezi 22 Aralık 2019, 09:57 Son Güncelleme: 22 Aralık 2019, 10:07 AA