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Beslediği teröristler onu da sattı: Macron'un sarayında ağırladığı YPG'lilerden Fransa'daki isyancılara destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Elysée Sarayı'nda defalarca ağırladığı terör örgütü YPG'li teröristler, Fransa'daki isyancılara desteğini açıkladı. Örgütün kadın yapılanması YPJ'li teröristler, "Yaşasın Rojova’dan Fransa’ya halkların direnişi" yazılı kağıtla fotoğraf paylaştı.

11:01 . 4/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un defalarca ağırladığı terör örgütü YPG'li teröristler, Fransa'daki isyancılara desteğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un defalarca ağırladığı terör örgütü YPG'li teröristler, Fransa'daki isyancılara desteğini açıkladı.

Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nahel M. isimli Cezayir uyruklu bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesi, ülkeyi yangın yerine çevirdi. Günlerdir devam eden protesto gösterileri çatışmalara ve yağma olaylarına dönüştü.

Gerilimin devam ettiği Fransa'daki isyancılara bir destek de terör örgütü PKK/YPG/PYD'den geldi.

Beslediği teröristler onu da sattı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Elysée Sarayı'nda defalarca ağırladığı terör örgütü YPG'nin kadın yapılanması YPJ, isyancılara sahip çıktı.

Kadın teröristler, "Yaşasın Rojova’dan Fransa’ya halkların direnişi” yazılı kağıtla çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaştı.

Macron'un partisi terörist elebaşlarını ağıladı

Fransa'da iktidardaki Renaissance Partisi milletvekilleri, geçtiğimiz nisan ayında PKK/YPG elebaşlarını ağırlamıştı.

Teröriste 'onur nişanı' verdiler


Mart ayında ise PKK/YPG mensupları Fransa Senato'sunda ağırlanmış, nevruz dolayısıyla bir resepsiyon düzenlenmişti. Düzenlenen resepsiyona PKK'nın Suriye kolu YPG ve onun kadın yapılanması YPJ'nin sözde sözcüleri Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed davet edilmişti. Organize edilen resepsiyonda YPJ Sözcüsü terörist Ruksan Muhammed ile terör örgütü YPG Sözcüsü Nuri Mehmud'a, senato tarafından “Onur Madalyası” verilmişti


Yeni Şafak'ın YPG sorusu Paris Belediye Başkan Yardımcısı Audrey Pulvar'ı rahatsız etti
Yeni Şafak'ın YPG sorusu Paris Belediye Başkan Yardımcısı Audrey Pulvar'ı rahatsız etti

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'in ölümünün ardından başlayan protestolarda yedinci güne girildi. Eylemler sonucu savaş alanına dönen ülkedeki son gelişmeleri yakından takip etmek üzere bölgeye giden Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, Paris Belediye Başkan Yardımcısı Audrey Pulvar ile bir röportaj gerçekleştirdi. Protestolara ilişkin "Şiddet hiçbir şeyi çözmez. Olanlar demokrasi ve özgürlük değil." ifadesini kullanan Pulvar, Karagöz'ün "Hükümetinizin, Türkiye için Suriye’deki terörist bir örgüt olan YPG’yi, birçok kez Elysee Sarayı’nda ağırlaması hakkında ne düşünüyorsunuz. Bu demokrasi mi?" şeklinde yönelttiği soruyu ise cevaplamaktan kaçındı. "Pozisyonum gereği bu konu hakkında konuşmak istemiyorum." diyen Pulvar, röportajı sonlandırdı.




#Fransa
#Emmanuel Macron
#Terörist
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