Beslediği teröristler onu da sattı: Macron'un sarayında ağırladığı YPG'lilerden Fransa'daki isyancılara destek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un defalarca ağırladığı terör örgütü YPG'li teröristler, Fransa'daki isyancılara desteğini açıkladı.
Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nahel M. isimli Cezayir uyruklu bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesi, ülkeyi yangın yerine çevirdi. Günlerdir devam eden protesto gösterileri çatışmalara ve yağma olaylarına dönüştü.
Gerilimin devam ettiği Fransa'daki isyancılara bir destek de terör örgütü PKK/YPG/PYD'den geldi.
Beslediği teröristler onu da sattı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Elysée Sarayı'nda defalarca ağırladığı terör örgütü YPG'nin kadın yapılanması YPJ, isyancılara sahip çıktı.
Kadın teröristler, "Yaşasın Rojova’dan Fransa’ya halkların direnişi” yazılı kağıtla çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaştı.
Macron'un partisi terörist elebaşlarını ağıladı
Fransa'da iktidardaki Renaissance Partisi milletvekilleri, geçtiğimiz nisan ayında PKK/YPG elebaşlarını ağırlamıştı.
Teröriste 'onur nişanı' verdiler
Mart ayında ise PKK/YPG mensupları Fransa Senato'sunda ağırlanmış, nevruz dolayısıyla bir resepsiyon düzenlenmişti. Düzenlenen resepsiyona PKK'nın Suriye kolu YPG ve onun kadın yapılanması YPJ'nin sözde sözcüleri Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed davet edilmişti. Organize edilen resepsiyonda YPJ Sözcüsü terörist Ruksan Muhammed ile terör örgütü YPG Sözcüsü Nuri Mehmud'a, senato tarafından “Onur Madalyası” verilmişti