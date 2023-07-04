Beslediği teröristler onu da sattı: Macron'un sarayında ağırladığı YPG'lilerden Fransa'daki isyancılara destek

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'in ölümünün ardından başlayan protestolarda yedinci güne girildi. Eylemler sonucu savaş alanına dönen ülkedeki son gelişmeleri yakından takip etmek üzere bölgeye giden Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, Paris Belediye Başkan Yardımcısı Audrey Pulvar ile bir röportaj gerçekleştirdi. Protestolara ilişkin "Şiddet hiçbir şeyi çözmez. Olanlar demokrasi ve özgürlük değil." ifadesini kullanan Pulvar, Karagöz'ün "Hükümetinizin, Türkiye için Suriye’deki terörist bir örgüt olan YPG’yi, birçok kez Elysee Sarayı’nda ağırlaması hakkında ne düşünüyorsunuz. Bu demokrasi mi?" şeklinde yönelttiği soruyu ise cevaplamaktan kaçındı. "Pozisyonum gereği bu konu hakkında konuşmak istemiyorum." diyen Pulvar, röportajı sonlandırdı.