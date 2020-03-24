Beyaz Baretliler'den İdlib çağrısı: Güçlü önlemler şart

DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI

Sivil Savunma ekipleri Kovid-19 ile mücadele için yoğun nüfusun yaşadığı İdlib kent merkezinde hijyen seferberliği başlattı. İdlib kent merkezindeki en canlı noktalardan saat kulesi kavşağı, 30. cadde, Kusur ile Cela caddelerinde geniş çaplı dezenfeksiyon yapılıyor. Sivil Savunma gönüllüsü Firas Halife yaptığı açıklamada, okul, kreş, cami ve üniversitelerde söz konusu çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

GÜÇLÜ ÖNLEMLER LAZIM

Gelecek hafta çalışmanın Suriye-Türkiye sınır hattındaki çadır kamplarda devam edeceğini anlatan Halife, “Sağlık sektörü gelişmiş ülkeler, zor şartlarda virüse göğüs germeye çalışırken yoğun bir nüfusun yaşadığı, yüz ölçümü açısından ise küçük İdlib’de, sağlık altyapısının çok kötü olması nedeniyle çok güçlü önlemler almamız gerekiyor” dedi.

OYNAT 01:00 İdlib'de bir gün bir ömre bedel... Suriye'nin İdlib şehrinde Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçarak güvenli bölgelere göç eden aileler, soğuk ve çamurla mücadele ediyor. İdlib'in Türkiye sınırına yakın ilçelerinden Sarmada'da bulunan ve 130 ailenin barındığı Sarut kampında yoğun yağış ve altyapı eksikliği nedeniyle oluşan göletler, yardıma muhtaç ailelerin yaşamını zorlaştırıyor. BiP'te paylaş

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İdlib'de durum

Salgınla ilgili bilgilendirici broşürler İdlib’de yaşayan halka dağıtıldı.

- Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki İdlib’in kent merkezi ve çevre ilçelerinin nüfusu, 1 milyon 450 bindi. Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin son dönemdeki saldırıları nedeniyle, hem İdlib genelinden kent merkezine, hem de merkezden kuzeye doğru göç meydana gelmişti.

- Rejim ve destekçilerinin Mayıs 2019’dan itibaren düzenlediği saldırılarda, İdlib’in önemli ilçeleri rejimin eline geçerken, Ocak 2019’dan bu yana 2 milyona yakın sivil yerinden edildi ve 17 Eylül 2018’den (ateşkes için Soçi mutabakatı) bu yana düzenlenen saldırılarda yaklaşık 2 bin sivil can verdi.

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Esed rejimi ilk vakayı açıkladı

Esed rejiminin haber ajansı SANA’nın dünkü haberine göre, rejimin Sağlık Bakanı Nizar Yazıcı, ülkeye yurt dışından dönen bir yolcuda Kovid-19 tespit edildiğini bildirmişti.