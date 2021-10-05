Dünya Sosyal medya düzenlemesi Amerikanın da gündeminde
AMERİKA

Sosyal medya düzenlemesi Amerika'nın da gündeminde

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Facebook gibi sosyal medya şirketlerine ilişkin iddiaların Başkan Joe Biden ve ABD Kongresi’nin gündeminde olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Beyaz Saray açıkladı: Sosyal medya düzenlemesi Amerikanın da gündeminde
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği günlük basın toplantısında, Facebook gibi sosyal medya şirketlerine ilişkin iddialara değindi.

Özellikle Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışanı Frances Haugen’in sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiği yönündeki açıklamalarına değinen Psaki, sosyal medya şirketlerine ilişkin federal düzenlemelerin Başkan Joe Biden ve ABD Kongresi’nin gündeminde olduğunu belirtti.

Sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisinin uzun süredir tartışıldığının altını çizen Psaki, “Şirketlerin iç düzenlemelerinin işe yaramadığı ortada" ifadelerini kullandı.

Facebook belgelerini açıklayan muhbir eski şirket çalışanı çıkmıştı

Facebook’un yanlış bilgiler biriminin eski çalışanlarından Frances Haugen, Facebook’un binlerce iç yazışmasını ve belgesini basına sızdıranın kendisi olduğunu açıklamıştı. ABD medyasına verdiği röportajda belgeleri sızdırdığını itiraf eden Haugen, şirketin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiğini ileri sürmüştü. Haugen ayrıca, Facebook’un önceliğinin nefret söylemiyle ve yalan haberle mücadele değil, kar etmek olduğunu söylemişti.

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