Beyaz Saray Basın Sözcüsü Grisham: Azil durumuna karşı hazırlıklıyız

ABD Başkanı Donald Trump için 'azil' süreci, dün resmen başlarken, ABD’nin haber kanalı FoxNews’in haberine göre, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Stephaine Grisham, "Herkesin aklının başına geleceği ve başkanın yanlış bir şey yapmadığını anlayacakları konusunda ümitliyiz. Ancak olası bir azil durumuna karşı hazırlıklıyız. Başkan Trump’ın saklayacak bir şeyi yok" diye konuştu.

Trump'a yönelik azil soruşturması nasıl başlamıştı?

ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'e, temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.