Beyaz Saray: Biden F-16'ların Türkiye'ye satışını Kongre'ye danışarak iletmeyi planlıyor

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye ile İsveç arasındaki mutabakatın ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya katılım protokollerini TBMM’ye götürmesini içeren açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum. Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığı geliştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım. İsveç Başbakanı Kristersson ve İsveç’i NATO’nun 32. üyesi olarak görmek için sabırsızlanıyorum. Stoltenberg’e kararlı liderliği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.