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Dünya

Beyaz Saray: Biden F-16'ların Türkiye'ye satışını Kongre'ye danışarak iletmeyi planlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmede İsveç'in NATO üyeliği için uzlaşma çıktı. ABD'den dünyanın konuştuğu karara ilişkin yeni açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, "Biden, F-16'ların Türkiye'ye satışını Kongre'ye danışarak iletmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.

09:16 . 11/07/2023 Salı
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Biden, F-16'ların Türkiye'ye satışını Kongre'ye danışarak iletmeyi planlıyor.

Biden, F-16'ların Türkiye'ye satışını Kongre'ye danışarak iletmeyi planlıyor.

Dünya Türkiye'nin İsveç hakkındaki NATO kararını konuşuyor. İsveç'in NATO üyeliği için uzlaşma çıkmıştı.


Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan kararla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'nin AB'ye üye olma isteği İsveç'in NATO üyeliğiyle bağlantılı değil" dedi.


Sullivan ayrıca "Biden, F-16'ların Türkiye'ye satışını Kongre'ye danışarak iletmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.


Biden: Türkiye ile çalışmaya hazırım

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye ile İsveç arasındaki mutabakatın ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya katılım protokollerini TBMM’ye götürmesini içeren açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum. Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığı geliştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım. İsveç Başbakanı Kristersson ve İsveç’i NATO’nun 32. üyesi olarak görmek için sabırsızlanıyorum. Stoltenberg’e kararlı liderliği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.


#F-16
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#Joe Biden
#Sullivan
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