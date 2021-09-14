Dünya Beyaz Saray Biden konuşurken yayını kesti
AMERİKA

Beyaz Saray Biden konuşurken yayını kesti

ABD Başkanı Joe Biden'ın ülke genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin yetkilerle yaptığı görüşme, Beyaz Saray'ın YouTube hesabından canlı yayınlandı. Reji, Biden'ın konuşması devam ederken yayını kesti. ABD basını, söz konusu kesintinin Biden'ın konuşma metni dışına çıkması nedeniyle yapıldığını bildirdi.

Haber Merkezi Diğer
Beyaz Saray Biden konuşurken yayını kesti
Beyaz Saray, ABD Başkanı'nın konuşma metninin dışına çıkması sonrası canlı yayını kesti.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki orman yangınlarını yetkililerle bir araya gelerek değerlendirdi. Beyaz Saray'ın sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan görüşmeler sırasında Biden'ın konuştuğu bölümde yayın kesildi.

"KONUŞMA METNİNİN DIŞINA ÇIKTIĞI İÇİN YAYIN KESİLDİ"

ABD basını, Başkan Biden'ın kendisi için belirlenen konuşma metninin dışına çıktığı ve bu nedenle yayının kesildiğini öne sürdü.

"YANLIŞ BİR ŞEY SÖYLEMESİNDEN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Biden'ın daha önce de benzer problemler yaşadığı ve yayınlarının bu nedenle kesildiği de belirtildi.

Geçmiş dönemde konuya ilişkin konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Biden’ın 'yanlış bir şey' söylemesinden endişe duyduklarını da ifade etmişlerdi.

Beyaz Saray Biden konuşurken yayını kesti
OYNAT 00:23
Beyaz Saray Biden konuşurken yayını kesti
ABD Başkanı Joe Biden'ın ülke genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin yetkilerle yaptığı görüşme, Beyaz Saray'ın YouTube hesabından canlı yayınlandı. Reji, Biden'ın konuşması devam ederken yayını kesti. ABD basını, söz konusu kesintinin Biden'ın konuşma metni dışına çıkması nedeniyle yapıldığını bildirdi.

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