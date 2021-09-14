Beyaz Saray Biden konuşurken yayını kesti

ABD Başkanı Joe Biden'ın ülke genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin yetkilerle yaptığı görüşme, Beyaz Saray'ın YouTube hesabından canlı yayınlandı. Reji, Biden'ın konuşması devam ederken yayını kesti. ABD basını, söz konusu kesintinin Biden'ın konuşma metni dışına çıkması nedeniyle yapıldığını bildirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki orman yangınlarını yetkililerle bir araya gelerek değerlendirdi. Beyaz Saray'ın sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan görüşmeler sırasında Biden'ın konuştuğu bölümde yayın kesildi.