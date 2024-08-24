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Dünya

Beyaz Saray: Gazze'deki ateşkese ilişkin süreç yapıcı geçiyor

Beyaz Saray, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin dolaylı müzakerelerin "yapıcı" ilerlediğini bildirdi.

13:38 - 24/08/2024 Cumartesi
AA
Beyaz Saray
Beyaz Saray

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerine yönelik yapılan görüşmelere ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.


Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden anlaşma müzakerelerinde "yapıcı istişareler" olduğunu söyleyen Kirby, görüşmelerin süreceğine dikkati çekti.


Sürecin "ilerlediğini" belirten Kirby, "Kritik olan, herkesin bu görüşmelere katılması ve tarafların uygulamaya yönelik çalışmaya devam etmesidir" ifadesini kullandı.


'İlerleme kaydedildi'

Kirby, sürecin "neredeyse çöküşte olduğuna dair" çıkan haberlerin doğru olmadığını vurgulayarak, "İlerleme kaydedildi. Şimdi her iki tarafın da bir araya gelerek uygulama için çalışmasına ihtiyacımız var" diye konuştu.


John Kirby, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün de görüşmelere katılacağını sözlerine ekledi.


#Beyaz Saray
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#John Kirby
#Kahire
#Mısır
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