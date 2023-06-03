Beyaz Saray silahlı şiddete tepki olarak turuncu ışıklarla aydınlatılacak

Beyaz Saray/ABD
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, ABD Başkanlık konutu Beyaz Saray'ın bu akşam Ulusal Silah Şiddeti Farkındalık Günü çerçevesinde silahlı şiddete tepkinin sembol rengi olan turuncu ışıklarla aydınlatılacağını belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü, 10 yıl önce Chicago'da Hadiya adında 15 yaşındaki kız çocuğunun bir oyun parkında silahla vurularak öldürüldüğünü, arkadaşlarının turuncu elbiselerle onun için bir anma programı yapmasıyla başlayan tepkinin Ulusal Silah Şiddeti Farkındalık Günü'ne dönüştüğünü ifade etti.
Jean-Pierre, ormanda avlanmaya giden insanların kendilerine diğer avcılar tarafından ateş edilmemesi için turuncu rengi tercih ettikleri anekdotunu paylaştı.
Beyaz Saray Sözcüsü, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de ilerleyen saatlerde John Lewis Lisesi'nde Biden yönetiminin silahlı şiddeti azaltmak için yaptıkları hakkında konuşarak gençleri silahlı şiddeti sona erdirme ve hayat kurtarma çabalarına öncülüğe devam etmeye çağıracağını duyurdu.