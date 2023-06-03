Beyaz Saray silahlı şiddete tepki olarak turuncu ışıklarla aydınlatılacak

"Beyaz Saray bu akşam turuncu ışıklarla canlı yayında olacak. Ve bugün üzerimde de görebileceğiniz gibi çoğumuz turuncu giyiyoruz. Öldürülen ve yaralanan binlerce Amerikalıyı ve ülke genelinde silahlı şiddet eylemlerini hatırladığımız için tamamen turuncuyu tercih ediyoruz."