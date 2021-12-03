Beyaz Saray’da yaprak dökümü: Kamala Harris'in sağ kolu görevi bırakıyor

Beyaz Saray’da performansı tartışılan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in ekibinde adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Harris’in sağ kolu ve sözcüsü Symone Sanders’ın ay sonunda görevini bırakacağı belirtildi.

Washington Post’un haberine göre Sanders’ın istifası, Kamal Harris’in ekibini hedef alan yetersizlik ve işlevsizlik eleştirilerinin ardından geldi. Kasım ayında Harris’in iletişim sorumlusu Ashley Etienne’in de yıl sonunda görevinden ayrılacağı açıklanmıştı.

KAMALA HARRIS PASİFİZE EDİLİYOR

Kamala Harris’in ekibinden 2 üst düzey ismin daha görevlerinden ayrılacağı yine iddialar arasında. Başkan Joe Biden’ın, performansından memnun olmadığı Harris’i yönetim içinde pasifize ettiğine yönelik iddialar da ABD medyasında yer almıştı. Sanders, 2020 başkanlık seçimlerinde Biden’a danışmanlık görevini yerine getirmişti.

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DÜNYA Beyaz Saray’da koltuk oyunları: Biden Harris'i tasfiye edecek