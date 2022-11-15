Dünya Beyaz Saraydan Polonyaya düşen füzeyle ilgili açıklama Uygun adımları belirleyeceğiz
AMERİKA

Beyaz Saray'dan Polonya'ya düşen füzeyle ilgili açıklama: Uygun adımları belirleyeceğiz

Beyaz Saray, Polonya’ya düşen füzeyle ilgili Polonya ile çalıştıklarını ve “uygun” adımları belirleyeceklerini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Beyaz Saraydan Polonyaya düşen füzeyle ilgili açıklama: Uygun adımları belirleyeceğiz
Beyaz Saray (Arşiv)

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Polonya topraklarına bir füzenin düştüğüne dair haberleri gördüklerini ve daha fazla bilgi toplamak için Polonya hükümeti ile çalıştıklarını belirtti.

  • Watson "Şu anda haberleri ya da hiçbir detayı teyit edemeyiz. Ne yaşandığını ve gelecekte atacağımız uygun adımların ne olduğunu belirleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Polonya'da bir köye füze isabet etti: İki kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
Polonya'da bir köye füze isabet etti: İki kişi hayatını kaybetti

Letonya Savunma Bakanından NATO'ya '4. madde' çağrısı
DÜNYA
Letonya Savunma Bakanından NATO'ya '4. madde' çağrısı

Letonya ve Estonya'dan Polonya'ya destek mesajı
DÜNYA
Letonya ve Estonya'dan Polonya'ya destek mesajı

Pentagon: NATO'nun her karış toprağını koruyacağız
DÜNYA
Pentagon: NATO'nun her karış toprağını koruyacağız
Polonyada bir köye füze isabet etti

Polonya'da bir köye füze isabet etti

​NATO üyesi ülkede iki kişi hayatını kaybetti.
Pentagondan Polonya açıklaması

Pentagon'dan 'Polonya' açıklaması

'​NATO'nun her karış toprağını koruyacağız.'
Avdagiç yeniden başkan

​İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde kazanan belli oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafını paylaştı.
'Bu gençler oynamalı'

'Bu gençler oynamalı'

Hakan Çalhanoğlu basın toplantısında konuştu.

Eskişehir haritası üzerinden 'sayaçlı bomba' provokasyonu yaptı.

​Kuraklık alarmı: Suyu yok denecek kadar azaldı.

​Yol trafiğe kapatıldı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

​Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı.

Ekipler harekete geçti: Koruma altına alındılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.