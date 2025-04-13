Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, bilişsel ve fiziksel sağlığının mükemmel olduğu bildirildi.

"Sağlığı mükemmel durumda"

ABD Başkanı Donald Trump, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde cuma günü dört saatlik bir muayeneye girdi. Trump'ın sağlık kontrolünün sonuçları, Beyaz Saray tarafından bugün rapor olarak paylaşıldı. Raporda, 78 yaşındaki Trump'ın aktif hayat tarzının sağlığına büyük katkı sağladığı vurgulanarak, "Başkan Trump'ın bilişsel ve fiziksel sağlığı mükemmel durumda. Başkan Trump, Başkomutan ve Devlet Başkanı olarak görevlerini yerine getirmek için tamamen sağlıklı” ifadelerine yer verildi.

"Dokuz kilo kaybetti"

Raporda, Trump'ın 2020'de başkan olduğu dönemdeki sağlık kontrolünden bu yana yaklaşık 9 kilo verdiği kaydedilerek, Başkanın gün içinde çok sayıda toplantıya katıldığının ve golf oynadığının altı çizildi.

Trump, şimdiye kadar seçilmiş en yaşlı başkan unvanını 77 yaşında seçilen Joe Biden'dan aldı. İkinci döneminin ilk sağlık muayenesini olan Trump, muayene sonrası basına yaptığı açıklamada, “Bilişsel bir teste girdim. Bütün cevapları doğru bildiğim dışında size ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Kalple ilgili, başka şeylerle ilgili pek çok farklı test yaptırdım” dedi.























