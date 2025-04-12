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Trump zeka testinden geçtiğini açıkladı

Trump zeka testinden geçtiğini açıkladı

10:0212/04/2025, Cumartesi
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Donald Trump (Foto: Arşiv)
Donald Trump (Foto: Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminin ilk sağlık muayenesini oldu. Muayenede bilişsel test de vardı. Trump, "Bilişsel bir teste girdim. Bütün cevapları doğru bildiğim dışında size ne söyleyeceğimi bilmiyorum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde 4 saatlik bir muayeneye girdi. Trump, mevcut başkanlık döneminin ilk tıbbi muayenesinin sonunda bilişsel testi geçtiğini söyledi.


Sonuçlarla ilgili rapor sunulacak


Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan testler arasında bilişsel muayenenin de bulunduğunu ve doktorlarının önümüzdeki günlerde sonuçlarla ilgili bir rapor sunacağını söyledi.


Trump, "Bilişsel bir teste girdim. Bütün cevapları doğru bildiğim dışında size ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Kalple ilgili, başka şeylerle ilgili pek çok farklı test yaptırdım." dedi.


Fiziksel testin sonuçlarının ise daha sonra açıklanacağı belirtildi.




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