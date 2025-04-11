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Beyaz Saray'dan resmi açıklama: Trump Türkiye'ye gelecek mi?

Beyaz Saray'dan resmi açıklama: Trump Türkiye'ye gelecek mi?

22:2211/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
AA
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi ziyaret etmesi gündemde.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi ziyaret etmesi gündemde.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayında Orta Doğu'ya yapacağı gezide Türkiye'yi de ziyaret edip etmeyeceği hakkında, "Bu gezinin bir parçası olarak başka ülkeler de olabilir." değerlendirmesini yaptı. Sözcü, "Şu anda detaylar üzerinde çalışıyoruz, bu seyahatin detaylarını mümkün olan en kısa sürede paylaşacağız." dedi. Trump'ın mayıs ayında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesi bekleniyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde ABD Başkanı Trump'ın gelecek ay Orta Doğu'ya yapacağı ziyaretle ilgili gündemi değerlendirdi.

"Gezinin parçası olarak başka ülkelere de gidebilir"

Leavitt,
"Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'da ya da Türkiye'de bir araya gelmeyi planlıyor mu?"
şeklindeki bir soruya,
"Başkan'ın Suudi Arabistan'a gideceğini söylemek dışında şu anda yurt dışı seyahatiyle ilgili herhangi bir detaya sahip değilim. Ancak bu gezinin bir parçası olarak başka ülkeler de olabilir."
şeklinde yanıt verdi.

"Detaylar üzerinde çalışıyoruz"

ABD'li sözcü, Beyaz Saray'ın Türkiye'yi de söz konusu Orta Doğu gezisine eklemeyi değerlendirip değerlendirmediği ile ilgili soruya ise "
Şu anda detaylar üzerinde çalışıyoruz, bu seyahatin detaylarını mümkün olan en kısa sürede paylaşacağız. Seyahatin detayları teyit edildikten sonra hepinizi bilgilendireceğim."
diye karşılık verdi.

Ziyareti kesin ülkeler

ABD Başkanı Trump'ın mayıs ayında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesi bekleniyor.



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